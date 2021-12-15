Богдан рассказал о российской агентуре в окружении Зеленского

"Я не российская агентура точно. Я из Западной Украины: зі Львова – щирий хлопець. Я гнав усіх. Матюкався. Тому вони і цей…" – сказал Богдан.
Он утверждает, что не знает, связаны ли с российскими спецслужбами глава Офиса президента Андрей Ермак и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, руководитель комитета по вопросам разведки Руслан Демченко.
"Я адвокат. Я за слово каждое должен отвечать. Не знаю. Агент… Ты не понимаешь, какого уровня разработки, чтобы даже фильмы снимать, если нянь подсаживают детям, водителей. Это огромнейшая операция. Были тревожные сигналы, когда я был там. Были. По отношению к другим людям. Я не знаю, правда или не правда. Были тревожные сигналы. Ну так не может быть, как оно есть", – отметил Богдан, комментируя провалы спецопераций украинских спецслужб.
По его словам, действующие члены правительства не хотели занимать министерские должности.
"Туда, бл…дь, назначают людей с улицы, мимо проходящих. Назначают на такие должности, не понимая не то что истории этого человека… Смотри: у каждого… Как тебе сказать так, чтобы это сказать нормально?.. Возле каждого президента есть ухо. Когда ты что-то хочешь сказать, но не знаешь, как это сказать куда-то, ты должен сказать этому уху. Его задача – передать месседж и вернуть обратно. И у тебя там должны быть такие же уши. Ты знаешь, что это ухо – оно у тебя есть вот там. Но его никуда не назначают. Оно вот там сидит и ждет, когда ему поставят задачу что-то передать. А у нас же оно, бл…дь, мимо проходящий человек. "Иди сюда. Министром будешь?" – "Нет". – "Я тебе сказал: будешь". Никто из назначенных новых министров… Они все отказались по три раза. Никто не хотел быть этими министрами. Это же какая-то катастрофа", – подчеркнул Богдан.
17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской ЧВК "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.
Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.
Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.