Богдан рассказал о российской агентуре в окружении Зеленского

"Я не российская агентура точно. Я из Западной Украины: зі Львова – щирий хлопець. Я гнав усіх. Матюкався. Тому вони і цей…" – сказал Богдан.

Он утверждает, что не знает, связаны ли с российскими спецслужбами глава Офиса президента Андрей Ермак и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, руководитель комитета по вопросам разведки Руслан Демченко.

"Я адвокат. Я за слово каждое должен отвечать. Не знаю. Агент… Ты не понимаешь, какого уровня разработки, чтобы даже фильмы снимать, если нянь подсаживают детям, водителей. Это огромнейшая операция. Были тревожные сигналы, когда я был там. Были. По отношению к другим людям. Я не знаю, правда или не правда. Были тревожные сигналы. Ну так не может быть, как оно есть", – отметил Богдан, комментируя провалы спецопераций украинских спецслужб.

По его словам, действующие члены правительства не хотели занимать министерские должности.

"Туда, бл…дь, назначают людей с улицы, мимо проходящих. Назначают на такие должности, не понимая не то что истории этого человека… Смотри: у каждого… Как тебе сказать так, чтобы это сказать нормально?.. Возле каждого президента есть ухо. Когда ты что-то хочешь сказать, но не знаешь, как это сказать куда-то, ты должен сказать этому уху. Его задача – передать месседж и вернуть обратно. И у тебя там должны быть такие же уши. Ты знаешь, что это ухо – оно у тебя есть вот там. Но его никуда не назначают. Оно вот там сидит и ждет, когда ему поставят задачу что-то передать. А у нас же оно, бл…дь, мимо проходящий человек. "Иди сюда. Министром будешь?" – "Нет". – "Я тебе сказал: будешь". Никто из назначенных новых министров… Они все отказались по три раза. Никто не хотел быть этими министрами. Это же какая-то катастрофа", – подчеркнул Богдан.

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