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Богдан рассказал о российской агентуре в окружении Зеленского

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Богдан: Были тревожные сигналы
Богдан: Были тревожные сигналы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос о российской агентуре в окружении президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, когда он работал в ОП, там были "тревожные сигналы".

"Я не российская агентура точно. Я из Западной Украины: зі Львова – щирий хлопець. Я гнав усіх. Матюкався. Тому вони і цей…" – сказал Богдан.

Он утверждает, что не знает, связаны ли с российскими спецслужбами глава Офиса президента Андрей Ермак и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, руководитель комитета по вопросам разведки Руслан Демченко.

"Я адвокат. Я за слово каждое должен отвечать. Не знаю. Агент… Ты не понимаешь, какого уровня разработки, чтобы даже фильмы снимать, если нянь подсаживают детям, водителей. Это огромнейшая операция. Были тревожные сигналы, когда я был там. Были. По отношению к другим людям. Я не знаю, правда или не правда. Были тревожные сигналы. Ну так не может быть, как оно есть", – отметил Богдан, комментируя провалы спецопераций украинских спецслужб.

По его словам, действующие члены правительства не хотели занимать министерские должности.

"Туда, бл…дь, назначают людей с улицы, мимо проходящих. Назначают на такие должности, не понимая не то что истории этого человека… Смотри: у каждого… Как тебе сказать так, чтобы это сказать нормально?.. Возле каждого президента есть ухо. Когда ты что-то хочешь сказать, но не знаешь, как это сказать куда-то, ты должен сказать этому уху. Его задача – передать месседж и вернуть обратно. И у тебя там должны быть такие же уши. Ты знаешь, что это ухо – оно у тебя есть вот там. Но его никуда не назначают. Оно вот там сидит и ждет, когда ему поставят задачу что-то передать. А у нас же оно, бл…дь, мимо проходящий человек. "Иди сюда. Министром будешь?" – "Нет". – "Я тебе сказал: будешь". Никто из назначенных новых министров… Они все отказались по три раза. Никто не хотел быть этими министрами. Это же какая-то катастрофа", – подчеркнул Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской ЧВК "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Руслан Демченко, Владимир Зеленский, спецслужбы, Вагнер, Андрей Богдан, Андрей Ермак
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