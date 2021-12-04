Бывший разведчик Червинский о провале спецоперации по вагнеровцам: Я на 99% уверен, что это было предательство

Червинский: Кто-то белорусам дал дезинформацию, чтобы они их задержали и отдали, вероятно, тому, кто это сообщил Скриншот: Shuster online / YouTube

"Я как ответственный за операцию, за все ее детали, на 99% уверен, что это было предательство. Кто-то позвонил туда. Не могли их задержать белорусы и пойти на открытый конфликт с россиянами. Поэтому кто-то белорусам дал дезинформацию, чтобы они их задержали и отдали, вероятно, тому, кто это сообщил. Я так могу подумать", – сказал Червинский.

По его словам, тогдашний глава ГУР Василий Бурба пытался выяснить, кто является предателем, и начал проверку в том числе внутри управления, но найти "крота" не удалось, так как сначала самого Бурбу, а в течение ближайших дней и Червинского с его коллегой Юрием Семенюком уволили, а материалы спецоперации фальсифицировали.

"Мы начали формировать перечень людей, которых нужно проверить. И Бурба сказал, что предоставит еще перечень других, кто из Офиса президента был допущен к этой информации. Чтобы мы могли запланировать проверки относительно возможного источника утечки информации… Мы не дождались этого списка, потому что Бурба был уволен", – добавил Червинский.

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Видео: Shuster online / YouTube

Разведчик также предположил, что президент Владимир Зеленский. мог рассказать находящемуся при власти в Беларуси Александру Лукашенко о вагнеровцах в Минске.

"Каким-то образом Лукашенко была передана информация. Он сам это подтвердил: что получил информацию, что на территории Минска находятся террористы, которые планируют совершить революцию в Беларуси во время его выборов… Если Зеленский говорит, что не хотел проведения этой операции и считал ее авантюрой, может быть, это он позвонил?" – предположил Червинский.

Он также согласился с высказанной ведущим Савиком Шустером версией, что Зеленский мог предупредить об операции президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Мы были на тот момент офицерами разведки, офицерами военной службы. Мы выполняем все указания. Если президент, главнокомандующий, он владеет информацией, которую он обсуждает с Эрдоганом, – он мог принять решение и предупредить его. Мы не будем противоречить этому и не будем говорить, что это не нужно, это его знания, мы не знаем его уровень отношений с Эрдоганом, поэтому он мог это сделать", – добавил разведчик.

Червинский работал в департаменте контрразведки СБУ, где руководил спецоперацией по задержанию фигуранта дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха. В 2019 году он перешел на службу в Главное управление разведки Министерства обороны Украины, где в том числе занимался спецоперацией по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". В 2021 году Червинского и других причастных к этой спецоперации разведчиков уволили из ГУР.

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.