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Материалы спецоперации о задержании наемников ЧВК "Вагнер" уничтожили, чтобы скрыть предательство – разведчик

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Документы о спецоперации должны храниться не менее пяти лет, заявил ее участник
Документы о спецоперации должны храниться не менее пяти лет, заявил ее участник
Фото: depositphotos.com

Украинский разведчик Роман Червинский, участвовавший в спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер", 3 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил, что материалы по спецоперации о задержании боевиков российской частной военной компании "Вагнер" были уничтожены.

Червинский считает, что это было сделано с целью скрыть предательство.

"По тому, что сказано в отчете временной следственной комиссии [Верховной Рады] об указанной операции, там внесены данные, которые не соответствуют действительности. Я считаю, что новое руководство сформулирует такой посыл, чтобы завести в тупик ВСК, чтобы не стало известно, как это произошло, почему операция остановилась", – уточнил он.

По его словам, в отчете написаны "смешные вещи".

"Операцию перенесли, но кто это сделал, установить невозможно", – сказал Червинский.

Разведчик Юрий Семенюк, который также участвовал в спецоперации, добавил, что такого рода документы должны храниться не менее пяти лет.

"Говорить о том, уничтожены они или нет, сложно. Это должна установить следственная комиссия. Но если этих документов нет, то это уголовная ответственность", – отметил Семенюк.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Контекст:

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции", – сказал Зеленский.

Теги: Россия, Украина, боевики, наемники, разведчики, расследование, Вагнер, документы, спецоперация, Свобода слова Савика Шустера, ЧВК, Юрий Семенюк, Роман Червинский
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