Материалы спецоперации о задержании наемников ЧВК "Вагнер" уничтожили, чтобы скрыть предательство – разведчик

Документы о спецоперации должны храниться не менее пяти лет, заявил ее участник Фото: depositphotos.com

Червинский считает, что это было сделано с целью скрыть предательство.

"По тому, что сказано в отчете временной следственной комиссии [Верховной Рады] об указанной операции, там внесены данные, которые не соответствуют действительности. Я считаю, что новое руководство сформулирует такой посыл, чтобы завести в тупик ВСК, чтобы не стало известно, как это произошло, почему операция остановилась", – уточнил он.

По его словам, в отчете написаны "смешные вещи".

"Операцию перенесли, но кто это сделал, установить невозможно", – сказал Червинский.

Разведчик Юрий Семенюк, который также участвовал в спецоперации, добавил, что такого рода документы должны храниться не менее пяти лет.

"Говорить о том, уничтожены они или нет, сложно. Это должна установить следственная комиссия. Но если этих документов нет, то это уголовная ответственность", – отметил Семенюк.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.