Участник спецоперации по захвату вагнеровцев рассказал, что после совещаний в Офисе президента ему передавали "посылы об увольнении"

"Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещаний в ОПУ нам передавались такие посылы. Вы будете притянуты к ответственности, вы должны молчать. Из-за того, что благодаря прессе в обществе началось обсуждение этой операции", – сказал Червинский.

По его словам, руководство заставляло разведчиков молчать и утверждать, что спецоперации по захвату наемников не было.

"В 20-х числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений и они это говорили прямым текстом. Меня, человека которого провел не менее 10 операций и эту знает лучше из тех, кто может знать, пытались убедить, что это была российская операция. Мне было смешно. Не было желания с ними об этом говорить. Поэтому начались угрозы. Сказали, что анулируют наши паспорта. Я не поверил, так как я 20 лет прослужил в Службе безопасности. Я понимаю, что для анулирования паспортов должны быть законные основания. Но когда произошла ситуация с [уволенным из ГУР] Юрием [Семенюком], я понял, что это возможно в нашей стране", – рассказал Червинский.

Он также рассказал, что после публикации журналисткой Яниной Соколовой внутренних документов украинской разведки, на сотрудников ГУР МО оказывали давление. От них требовали рассказать, что якобы Червинский и Семенюк слили эти документы.

"Это секретная информация, чтобы нас привлечь к уголовной ответственности. Угрожали их здоровью, жизни, угрожали увольнением. Начался сюрреализм на наших глаза. Поэтому мы тут, чтобы возможно таким образом это прекратить", – заявил разведчик.

Органы власти Украины признали недействительными загранпаспорта пятерых бывших работников Главного управления разведки Минобороны, которые готовили спецоперацию под кодовым названием "Авеню" по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода"), опубликованном 25 ноября.

В мае 2021 года на тот момент уже уволенный из ГУР Семенюк узнал о признании недействительным его документа прямо на границе, когда ему запретили выезд, а паспорт изъяли и уничтожили.