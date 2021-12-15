Социолог о возможном вторжении РФ в Украину: Если война окажется затяжной и малоуспешной, это обернется очень сильным недовольством в России

Гудков (на фото) о вероятном вторжении РФ в Украину: Я думаю, это вызовет негативную реакцию на Путина, хотя не сразу Фото: wikipedia.org

"Я думаю, это вызовет негативную реакцию на [президента РФ Владимира] Путина, хотя не сразу", – считает социолог.

По словам Гудкова, реакция населения будет зависеть от того, каким будет ход военных действий.

"Если украинская армия окажется слабой и не выдержит агрессию, это будет восприниматься более спокойно. Хотя все равно будет недовольство, но оно особых протестов не вызовет. Если же эта война окажется затяжной и малоуспешной, это обернется очень сильным недовольством", – отметил Гудков.

Согласно данным опроса "Левада-центра", проведенного 25 ноября – 1 декабря 2021 года, 36% россиян считают войну с Украиной вполне вероятной. При этом 38% считают войну между двумя странами "маловероятной", еще 15% полностью исключают такую возможность.