ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Чубаров назвал два фактора, которые могут свидетельствовать о скором вторжении российских войск в Украину

Чубаров считает, что российские телеканалы демонстрируют "безумный уровень остервенения"
Чубаров считает, что российские телеканалы демонстрируют "безумный уровень остервенения"
Фото: krymr.com

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Россия может масштабно вторгнуться в Украину ранее 2022 года, как это прогнозировали. Об этом он написал 14 декабря в Facebook.

"Если взять ко вниманию только два фактора последнего времени – концентрацию российских войск возле границ Украины, безумный уровень остервенения российских федеральных каналов относительно Украины, – то создается впечатление, что россияне могут и не подождать до начала 2022 года", – считает Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4509564802471972

22 ноября агентство Bloomberg сообщило, что согласно информации, которую США передали своим европейским союзникам, Россия, вероятно, планирует вторжение в Украину со стороны Беларуси и оккупированного Крыма в начале 2022 года. Согласно данным американской разведки, в вероятном вторжении России могут быть задействованы до 100 тыс. солдат.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По оценке украинской разведки, вблизи границы сосредоточено более 90 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Теги: Россия, Украина, Рефат Чубаров, российские телеканалы, вторжение, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась с голой грудью
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась с голой грудью
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (213525)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (90811)
3
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (71273)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (63368)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (63053)
6
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (61897)
7
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (51851)
8
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (41330)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS