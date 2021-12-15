Чубаров назвал два фактора, которые могут свидетельствовать о скором вторжении российских войск в Украину

"Если взять ко вниманию только два фактора последнего времени – концентрацию российских войск возле границ Украины, безумный уровень остервенения российских федеральных каналов относительно Украины, – то создается впечатление, что россияне могут и не подождать до начала 2022 года", – считает Чубаров.

22 ноября агентство Bloomberg сообщило, что согласно информации, которую США передали своим европейским союзникам, Россия, вероятно, планирует вторжение в Украину со стороны Беларуси и оккупированного Крыма в начале 2022 года. Согласно данным американской разведки, в вероятном вторжении России могут быть задействованы до 100 тыс. солдат.