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36% россиян считают войну с Украиной вполне вероятной – опрос

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38% опрошенных россиян считают войну между РФ и Украиной маловероятной
38% опрошенных россиян считают войну между РФ и Украиной маловероятной
Фото: EPA

Почти 40% граждан Российской Федерации считают, что обострение на востоке Украины может перерасти в полномасштабную войну с РФ, еще 3% полагают, что подобное развитие событий неизбежно. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", опубликованные 14 декабря.

Среди россиян 55 лет и старше 61% опрошенных считают, что инициатор эскалации – США и члены НАТО. Данное мнение поддерживают 53% опрошенных от 40 до 54 лет, 41% – от 25 до 39 лет и 24% респондентов от 18 до 24 лет.

20% самых молодых респондентов считают, что обострение инициировано Украиной, такого же мнения придерживаются от 16% до 17% россиян более старшего возраста. Россию в возможном развязывании войны с Украиной называют инициатором от 3% до 4% во всех возрастных группах, "ДНР" и "ЛНР" – от 2% до 4%. 

Инфографика: levada.ru
Инфографика: levada.ru

3% россиян убеждены в том, что текущая ситуация на востоке Украины неизбежно перерастет в войну между Украиной и Россией. Еще 36% называют такой вариант развития событий "вполне вероятным". 38% считают войну между двумя странами "маловероятной", еще 15% полностью исключают такую возможность.

Инфографика: levada.ru
Инфографика: levada.ru

Опрос проведен 25 ноября – 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% – для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25/75%, 2,0% – для показателей, близких к 10/90% и 1,5% – для показателей, близких к 5/95%.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

13 декабря Зеленский заявил, что украинцы будут защищать свою страну при любых обстоятельствах и от любых посягательств, однако Украине не хватает поддержки мировых лидеров в борьбе с российской военной агрессией.  

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, война, Донбасс, соцопрос, вторжение, ДНР, Левада-центр, российская агрессия, ЛНР, Российская Федерация
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