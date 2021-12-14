36% россиян считают войну с Украиной вполне вероятной – опрос

Среди россиян 55 лет и старше 61% опрошенных считают, что инициатор эскалации – США и члены НАТО. Данное мнение поддерживают 53% опрошенных от 40 до 54 лет, 41% – от 25 до 39 лет и 24% респондентов от 18 до 24 лет.

20% самых молодых респондентов считают, что обострение инициировано Украиной, такого же мнения придерживаются от 16% до 17% россиян более старшего возраста. Россию в возможном развязывании войны с Украиной называют инициатором от 3% до 4% во всех возрастных группах, "ДНР" и "ЛНР" – от 2% до 4%.

Инфографика: levada.ru

3% россиян убеждены в том, что текущая ситуация на востоке Украины неизбежно перерастет в войну между Украиной и Россией. Еще 36% называют такой вариант развития событий "вполне вероятным". 38% считают войну между двумя странами "маловероятной", еще 15% полностью исключают такую возможность.

Инфографика: levada.ru

Опрос проведен 25 ноября – 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% – для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25/75%, 2,0% – для показателей, близких к 10/90% и 1,5% – для показателей, близких к 5/95%.