"В Москве уже могут открывать музей с коллекцией различных осуждений". Зеленский упрекнул мировых лидеров в недостаточной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда. Между тем, в Москве уже могут открывать музей с коллекцией различных осуждений. Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины", – подчеркнул Зеленский.

В качестве примера он привел одну из договоренностей саммита в Нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, – это договоренность относительно пленных.

"Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту", – отметил президент.