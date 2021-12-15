Ядро сторонников Путина в России за четыре года сократилось вдвое – "Левада-центр"

По данным опроса "Левада-центра", рейтинг Путина в РФ снизился на 8% по сравнению с апрелем Фото: kremlin.ru

Результаты опроса "Левада-центра", проведенного с 25 ноября по 1 декабря 2021 года, свидетельствуют о снижении рейтинга Путина в РФ на 8% по сравнению с апрелем. Так, если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 32% россиян проголосовали бы за действующего главу Кремля – это минимальный показатель с 2014 года.

"Эффект очень сильной пропаганды уже сошел, хотя последствия останутся надолго. Но это уже сейчас не сильно влияет на отношение к Путину. Намного более важные вещи – это внутренняя политика, а здесь ситуация существенно ухудшается. 32% – это среди всех, кто имеет право голосовать", – отметил Гудков.

Согласно данным опроса, среди респондентов, заявивших о готовности участвовать в президентских выборах, рейтинг Путина составляет 49% – на 7% меньше, чем в апреле этого года. При этом показатель поддержки Путина впервые с 2014 года опустился ниже 50%.

"Если посмотреть на тех, кто точно планирует участвовать в выборах, то это в основном пропутинская часть населения, которая зависит от государства. Благодаря им Путин получил бы 49% голосов сегодня. Учитывая механизмы проведения выборов и ресурсы фальсификации и манипуляции, можно заключить: у него сохраняется довольно значительный ресурс, – подчеркнул Гудков. – Хотя, конечно, ядро сторонников очень заметно размывается. Если посмотреть с осени 2017-го, то оно сократилось вдвое".

В то же время рейтинг других российских политиков существенно ниже. Так, лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы поддержать 3% опрошенных (среди всех, кто имеет право голосовать), лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 2%.