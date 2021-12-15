ГОРДОН
 
 
МИР

Ядро сторонников Путина в России за четыре года сократилось вдвое – "Левада-центр"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным опроса "Левада-центра", рейтинг Путина в РФ снизился на 8% по сравнению с апрелем
По данным опроса "Левада-центра", рейтинг Путина в РФ снизился на 8% по сравнению с апрелем
Фото: kremlin.ru

Ядро сторонников президента Владимира Путина в РФ с осени 2017 года сократилось вдвое. Об этом в интервью "Главкому", опубликованном 15 декабря, сообщил научный руководитель "Левада-центра" Лев Гудков.

Результаты опроса "Левада-центра", проведенного с 25 ноября по 1 декабря 2021 года, свидетельствуют о снижении рейтинга Путина в РФ на 8% по сравнению с апрелем. Так, если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 32% россиян проголосовали бы за действующего главу Кремля – это минимальный показатель с 2014 года.

"Эффект очень сильной пропаганды уже сошел, хотя последствия останутся надолго. Но это уже сейчас не сильно влияет на отношение к Путину. Намного более важные вещи – это внутренняя политика, а здесь ситуация существенно ухудшается. 32% – это среди всех, кто имеет право голосовать", – отметил Гудков.

Согласно данным опроса, среди респондентов, заявивших о готовности участвовать в президентских выборах, рейтинг Путина составляет 49% – на 7% меньше, чем в апреле этого года. При этом показатель поддержки Путина впервые с 2014 года опустился ниже 50%.

"Если посмотреть на тех, кто точно планирует участвовать в выборах, то это в основном пропутинская часть населения, которая зависит от государства. Благодаря им Путин получил бы 49% голосов сегодня. Учитывая механизмы проведения выборов и ресурсы фальсификации и манипуляции, можно заключить: у него сохраняется довольно значительный ресурс, – подчеркнул Гудков. – Хотя, конечно, ядро сторонников очень заметно размывается. Если посмотреть с осени 2017-го, то оно сократилось вдвое".

В то же время рейтинг других российских политиков существенно ниже. Так, лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы поддержать 3% опрошенных (среди всех, кто имеет право голосовать), лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 2%.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года. Он находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м Путин был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В январе 2014 года электоральный рейтинг Путина составлял 29%, в апреле он вырос до 49% и достиг пика в августе (57%), писало РБК.

Теги: Россия, Владимир Путин, рейтинг, пропаганда, Левада-центр, президент, интервью, население, Лев Гудков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат, казал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат, казал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
"Прекрасная халатность", "Дарья, как обычно, на 18+". Астафьева засветила сосок
"Прекрасная халатность", "Дарья, как обычно, на 18+". Астафьева засветила сосок
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома
  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома
"Почему надо врать: "Я буду любить жену больше, чем 15-летнюю девочку?" Проклова подтвердила, что несовершеннолетней крутила роман с Табаковым
"Почему надо врать: "Я буду любить жену больше, чем 15-летнюю девочку?" Проклова подтвердила, что несовершеннолетней крутила роман с Табаковым
ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"
ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"
"Все хорошо, но только не пропускай терапию". Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна
"Все хорошо, но только не пропускай терапию". Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна
"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила прическу
"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила прическу
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
"Так чертовски сексуально". 72-летняя модельер Вера Вонг впечатлила сеть образом в ультрамини-платье
"Так чертовски сексуально". 72-летняя модельер Вера Вонг впечатлила сеть образом в ультрамини-платье
  Джамала рассказала о своем гонораре на шоу "Голос. Діти" в 2019 году
  Джамала рассказала о своем гонораре на шоу "Голос. Діти" в 2019 году
"После этого он умер – выключился из игры". Гордон рассказал, какое впечатление на него произвел Morgenshtern
"После этого он умер – выключился из игры". Гордон рассказал, какое впечатление на него произвел Morgenshtern
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (226736)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (111812)
3
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (94643)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (79995)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (76519)
6
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (59529)
7
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (57161)
8
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (37587)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS