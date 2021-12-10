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Рейтинг Путина в РФ упал к минимальному с 2014 года показателю – опрос

По сравнению с апрелем 2021 года электоральный рейтинг Путина снизился на 8%
По сравнению с апрелем 2021 года электоральный рейтинг Путина снизился на 8%
Фото: kremlin.ru

Если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 32% россиян проголосовали бы за действующего главу Кремля Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведенного с 25 ноября по 1 декабря 2021 года.

По сравнению с апрелем электоральный рейтинг Путина снизился на 8%. Кроме того, это минимальный показатель с 2014 года.

Рейтинг других российских политиков существенно ниже. Так, лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы поддержать 3% опрошенных, 2% – лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В то же время 27% респондентов заявили, что не стали бы голосовать, а 21% опрошенных не определились с выбором.

Среди респондентов, заявивших о готовности участвовать в президентских выборах, рейтинг Путина составляет 49% – на 7% меньше, чем в апреле этого года. Показатель поддержки Путина впервые с 2014 года опустился ниже 50%.

Всего было опрошено 1603 человека в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах методом личного интервью на дому у респондента.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года. Он находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м Путин был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В январе 2014 года электоральный рейтинг Путина составлял 29%, в апреле он вырос до 49% и достиг пика в августе (57%), писало РБК.

Теги: Россия, Владимир Путин, Владимир Жириновский, рейтинг, Кремль, ЛДПР, соцопрос, Геннадий Зюганов, КПРФ, политика, Левада-центр, президент, население
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