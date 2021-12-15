Более 40% россиян боятся полномасштабной войны, и этот показатель растет – научный руководитель "Левада-центра"

Журналист спросил Гудкова, боятся ли русские войны против Украины и НАТО, который "приближается к границам РФ", а также будут ли в ней участвовать, если начнутся полномасштабные боевые действия.
"Боятся. Есть страх перед войной с Украиной и Западом, потому что это взаимосвязанные вещи. Этот страх очень высок, и он растет. За последние два года количество боящихся людей выросло вдвое. Другими словами, войны боятся более 40% опрошенных. И это один из факторов недовольства путинской внешней политикой", – ответил Гудков.
В то же время мобилизующий эффект антиукраинской пропаганды в РФ ослабевает, считает социолог.
"Люди устали от конфронтации, не видят в ней смысла. На фоне ухудшения материального положения, деградации медицины, пандемии все эти внешнеполитические игры – совершенно авантюристические, шантажные – вызывают довольно широкое недовольство и раздражение у людей. Вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами, идут милитаристские, геополитические игры", – отметил Гудков.
По его словам, россияне также устали от конфронтации с Западом.
"Поэтому вопреки усилению пропаганды, которая и так непрерывно продолжается, растет некоторое положительное отношение к странам Запада, НАТО и Украине. И к самим украинцам отношение возобновилось почти до уровня 2010-х годов. А вот по отношению к украинским властям, [президенту Владимиру] Зеленскому сохраняется высокий уровень негативного отношения. Вот здесь пропаганда "помогла", – подчеркнул Гудков.
Согласно данным опроса "Левада-центра", проведенного 25 ноября – 1 декабря 2021 года, 36% россиян считают войну с Украиной вполне вероятной. При этом 38% считают войну между двумя странами "маловероятной", еще 15% полностью исключают такую возможность.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.
По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.
В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.