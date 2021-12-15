Более 40% россиян боятся полномасштабной войны, и этот показатель растет – научный руководитель "Левада-центра"

У россиян есть страх перед войной с Украиной и Западом, потому что это взаимосвязанные вещи, отметил Гудков Фото: Минобороны России / Facebook

Журналист спросил Гудкова, боятся ли русские войны против Украины и НАТО, который "приближается к границам РФ", а также будут ли в ней участвовать, если начнутся полномасштабные боевые действия.

"Боятся. Есть страх перед войной с Украиной и Западом, потому что это взаимосвязанные вещи. Этот страх очень высок, и он растет. За последние два года количество боящихся людей выросло вдвое. Другими словами, войны боятся более 40% опрошенных. И это один из факторов недовольства путинской внешней политикой", – ответил Гудков.

В то же время мобилизующий эффект антиукраинской пропаганды в РФ ослабевает, считает социолог.

"Люди устали от конфронтации, не видят в ней смысла. На фоне ухудшения материального положения, деградации медицины, пандемии все эти внешнеполитические игры – совершенно авантюристические, шантажные – вызывают довольно широкое недовольство и раздражение у людей. Вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами, идут милитаристские, геополитические игры", – отметил Гудков.

По его словам, россияне также устали от конфронтации с Западом.

"Поэтому вопреки усилению пропаганды, которая и так непрерывно продолжается, растет некоторое положительное отношение к странам Запада, НАТО и Украине. И к самим украинцам отношение возобновилось почти до уровня 2010-х годов. А вот по отношению к украинским властям, [президенту Владимиру] Зеленскому сохраняется высокий уровень негативного отношения. Вот здесь пропаганда "помогла", – подчеркнул Гудков.

Согласно данным опроса "Левада-центра", проведенного 25 ноября – 1 декабря 2021 года, 36% россиян считают войну с Украиной вполне вероятной. При этом 38% считают войну между двумя странами "маловероятной", еще 15% полностью исключают такую возможность.