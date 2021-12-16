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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"После – уже никого не интересует". Зеленский призвал ЕС к санкционной политике против Москвы до возможной эскалации со стороны РФ

Украину интересует мощная санкционная политика против РФ до возможной эскалации, отметил Зеленский
Украину интересует мощная санкционная политика против РФ до возможной эскалации, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС к применению упреждающей санкционной политики против Москвы до возможной эскалации ситуации со стороны РФ.

Об этом он сказал на брифинге 15 декабря по итогам пленарного заседания шестого саммита "Восточного партнерства" и встреч с европейскими лидерами в Брюсселе.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, "некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России".

"Мне кажется, мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не очень интересует. Нашу страну интересует мощная санкционная политика до возможной эскалации, и тогда, мне кажется, вероятной эскалации может не быть. Такие отношения, упреждающие такие опасные шаги, могут действительно остановить военный конфликт на востоке нашей страны, который происходит уже восемь лет", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1404330246660455/

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и чиновников писало 15 декабря, что Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры реагирования на возможную эскалацию агрессии РФ.

Речь, в частности, идет о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, а также о заморозке газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Европейские чиновники, пишет Bloomberg, считают, что было бы эффективнее ждать дальнейших шагов РФ и реагировать на конкретные действия. При этом высокопоставленные должностные лица ЕС подчеркивают, что в случае вторжения России, несомненно, будут применены "болезненные меры".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

О санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Теги: Россия, Украина, санкции, Брюссель, агрессия, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, конфликт, президент, брифинг, войска, ЕС
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