"После – уже никого не интересует". Зеленский призвал ЕС к санкционной политике против Москвы до возможной эскалации со стороны РФ

Об этом он сказал на брифинге 15 декабря по итогам пленарного заседания шестого саммита "Восточного партнерства" и встреч с европейскими лидерами в Брюсселе.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, "некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России".

"Мне кажется, мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не очень интересует. Нашу страну интересует мощная санкционная политика до возможной эскалации, и тогда, мне кажется, вероятной эскалации может не быть. Такие отношения, упреждающие такие опасные шаги, могут действительно остановить военный конфликт на востоке нашей страны, который происходит уже восемь лет", – сказал Зеленский.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и чиновников писало 15 декабря, что Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры реагирования на возможную эскалацию агрессии РФ.

Речь, в частности, идет о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, а также о заморозке газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Европейские чиновники, пишет Bloomberg, считают, что было бы эффективнее ждать дальнейших шагов РФ и реагировать на конкретные действия. При этом высокопоставленные должностные лица ЕС подчеркивают, что в случае вторжения России, несомненно, будут применены "болезненные меры".