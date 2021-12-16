Столтенберг предупредил РФ о "жестких последствиях" из-за агрессии против Украины и заявил о поддержке НАТО

"В случае будущей агрессии против Украины она будет иметь жесткие последствия и очень высокую цену. И, конечно, НАТО продемонстрировало возможность ответить на агрессивные действия России. С 2014 года мы провели наибольшее укрепление коллективной безопасности за поколение и будем делать все, что от нас зависит, чтобы защищать всех членов Альянса", – сказал он.

По словам генсека НАТО, "члены Альянса готовы говорить с Россией".

"Хотим пригласить Москву на встречу совета НАТО – Россия, потому что диалог наиболее важен, когда есть очень высокое напряжение. В то же время НАТО бдит. Мы подняли наш уровень разведки и будем продолжать отслеживать ситуацию очень тщательно", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул также, что "НАТО поддерживает Украину".

"Все наши члены Альянса поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем незаконной аннексии Крыма Россией. Как все суверенные государства, Украина имеет право защищать себя, и это прописано в хартии ООН", – объяснил Столтенберг.

Он отметил, что Украина получит практическую поддержку НАТО.

"Поддержка НАТО Украины не является угрозой для России. Украина имеет право выбирать свои меры безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности, и решение, может ли Украина присоединиться к НАТО, будет приниматься только Украиной и 30 членами Альянса", – считает Столтенберг.