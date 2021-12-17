"Любая дальнейшая агрессия повлечет огромные последствия". НАТО выпустил заявление относительно войск РФ у границы с Украиной

В Североатлантическом Альянсе подчеркнули, что отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по Альянсу, но заявили о готовности к переговорам с РФ Фото: ЕРА

"Мы серьезно обеспокоены значительным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием военного присутствия России у границ Украины в последние месяцы и отвергаем ложные российские заявления о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы серьезно оцениваем последствия нынешней ситуации для безопасности Североатлантического Альянса. Мы всегда будем решительно реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе, при необходимости, укрепляя нашу позицию коллективной обороны", – говорится в заявлении.

В НАТО подчеркнули, что примут все необходимые меры для обеспечения безопасности союзников.

"Любая дальнейшая агрессия против Украины повлечет за собой огромные последствия и будет иметь высокую цену. НАТО продолжит тесную координацию действий с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", – заявили там.

В Альянсе призвали Россию вывести свои войска с территории Украины и подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

"Мы поддерживаем право всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО. Мы решительно отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников", – добавили авторы заявления.

В НАТО готовы "к содержательному диалогу с Россией", но подчеркивают, что он должен вестись на условии взаимности.

"Мы подтверждаем наше давнее приглашение России провести в ближайшем будущем заседание Совета Россия–НАТО. Нам известно о недавних предложениях России по европейской безопасности. Мы четко понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проводиться в консультации с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия. ОБСЕ также является соответствующей платформой", – резюмировали в НАТО.