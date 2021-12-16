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"Единой позиции среди членов НАТО пока нет". Зеленский прокомментировал информацию о блокировке поставок оружия в Украину

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Зеленский: Я чувствую полную поддержку генерального секретаря НАТО
Зеленский: Я чувствую полную поддержку генерального секретаря НАТО
Фото: ЕРА

Среди стран – членов НАТО пока нет консенсуса по вопросу поставок оружия в Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 декабря в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляцию которой вел телеканал "Рада".

"Как вы понимаете, единой позиции по поводу вступления Украины в НАТО среди 30 стран пока нет, но большинство стран нас поддерживают. И точно так же нет единой позиции среди государств насчет военной помощи. Особенно в таких контрактах. Тем не менее я чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", – сказал Зеленский.

В свою очередь Столтенберг отметил, что Агентство НАТО по поддержке и поставкам помогает закупать некоторое оружие и оборудование для Украины так же, как это происходит по двусторонним соглашениям с другими странами.

Контекст:

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставкам (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок, писало 11 декабря со ссылкой на собственные источники ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится. 

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодроновых ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодроновых ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала тогдашняя канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса, кто выступает против продажи. В то же время продажа противодронных винтовок из Литвы была отложена как минимум на шесть месяцев из-за бюрократических препятствий, подчеркнуло издание.

Bild написало, что за несколько дней до истечения срока полномочий на фоне массового наращивания войск РФ возле границы Украины Меркель частично отказалась от вето.

14 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что существуют сложности с закупкой у НАТО оборонной продукции. "У нас действительно есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как вся система будет функционировать, но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты", – заявил глава МИД. Он отметил, что речь идет о Германии.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Украина, НАТО, оружие, Нидерланды, Йенс Столтенберг, вооружение, помощь, Владимир Зеленский
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