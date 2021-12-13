Меркель блокировала поставку Украине оружия через НАТО – СМИ

По данным издания, с мая 2021 года правительство Германии использует механизм в рамках Альянса, чтобы помешать другим членам НАТО продавать оружие Украине для защиты от агрессии РФ.

В частности, из-за немецкого вето были заблокированы поставки 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодронных винтовок EDM4S-UA из Литвы.

Отмечается, что Украина уже залатила за вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок.

Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса, кто выступает против продажи.

В то же время продажа нелетальных винтовок против беспилотников была отложена как минимум на шесть месяцев из-за бюрократических препятствий, подчеркнуло издание.

По информации Bild, прекратить блокаду закупки оружия Меркель летом в ходе встреч просил президент Украины Владимир Зеленский, но она, по словам одного из участников переговоров, ответила отказом.

Сообщается, что за несколько дней до истечения срока полномочий на фоне массового наращивания войск РФ возле границы Украины Меркель частично отказалась от вето.

Так, в декабре 2021 года Украина получит 10 из 20 экземпляров EDM4S-UA, но блокада винтовок из США продолжается, указывает Bild.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию призвал новое правительство Олафа Шольца дать добро на продажу оборонного оружия для Украины. По словам Мельника, "продолжать отказываться от оборонного оружия по псевдопацифистским причинам в условиях этой острой угрозы было бы роковой исторической ошибкой для Германии и предательством украинского народа".

Министр обороны Алексей Резников рассказал в комментарии Financial Times, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

Резников сказал, что Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией.

Financial Times писала, что союзники Украины опасаются поставки оружия, которое может быть сочтено провокацией или предлогом для эскалации президентом России Владимиром Путиным.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок, писало 11 декабря со ссылкой на собственные источники ZN.UA.

Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания, привести к более масштабным столкновениям". Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.