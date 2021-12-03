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В Берлине состоялась церемония прощания с Меркель – со слезами, ее любимой музыкой, факелами и аплодисментми. Видео

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В начале церемонии Меркель произнесла семиминутную речь
В начале церемонии Меркель произнесла семиминутную речь
Фото: EPA

2 декабря в Берлине во внутреннем дворе министерства обороны ФРГ состоялась торжественная церемония, посвященная уходу Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Видео мероприятия опубликовал в YouTube новостной канал WELT.

Церемония по традиции прошла вечером при зажженных факелах. На ней присутствовали около 200 человек, среди них – президент Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Бундестага Бербель Бас и Олаф Шольц, который заменит Меркель на должности канцлера ФРГ.

Меркель расположилась на небольшом пьедестале рядом с врио главы минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральным инспектором Бундесвера Эберхадом Цорном.

В начале церемонии Меркель произнесла семиминутную речь. Она поблагодарила граждан за доверие, политических соратников – за поддержку, а также медиков, которые противостоят четвертой волне пандемии COVID-19.

Меркель назвала сложными и насыщенными событиями последние 16 лет, которые провела в должности канцлера. Политик призвала укреплять демократию, а также к сотрудничеству на международном уровне. Меркель пожелала успехов следующему кабинету министров Шольца.

После выступления политика оркестр Бундесвера исполнил песню немецкой панк-рокерши Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen ("Ты забыл цветную пленку"). Ее, согласно традиции, заказала Меркель. Она отмечала, что эта песня была "одним из ярких моментов в ее молодости".

Во время церемонии камеры неоднократно показывали Меркель. В ее глазах можно было увидеть слезы, хотя, возможно, это было из-за холода, отмечает Spiegel.

Церемония завершилась громкими аплодисментами на адрес Меркель.

Контекст:

Меркель занимает должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы.

Меркель еще несколько дней будет в должности врио канцлера ФРГ. Ожидается, что по кандидатуре ее преемника – Шольца – Бундестаг проголосует 8 декабря. Тогда же его правительство будет приведено к присяге.

Традиционный военный церемониальный акт под названием "Der Große Zapfenstreich" осуществляется в Германии для чествования высших должностных лиц государства, а также выходящих в отставку генералов армии. Он считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы ФРГ могут отдать гражданскому лицу, отмечает "Німецька хвиля".

видео

Видео: WELT Nachrichtensender / YouTube
Теги: Германия, Ангела Меркель, музыка, Берлин, Франк-Вальтер Штайнмайер, правительство, ФРГ, видео, Минобороны, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, традиции, прощание, церемония, Олаф Шольц, Бербель Бас
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