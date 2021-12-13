Германия блокировала закупку оружия через НАТО для Украины – Резников

По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку антидроновых ружей.
Министр назвал "очень несправедливым" то, что Германия поддерживает российский газопровод "Северный поток – 2" и в то же время блокирует получение Украиной оборонительного вооружения.
Резников сказал, что Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией. После переговоров с коллегами из этих стран он "оптимистично настроен" по поводу получения ракет и другого оборонительного вооружения.
Издание отмечает, что блокировка Германией закупок летального оборудования – позиция, занятая правительством экс-канцлера Ангелы Меркель. Мнение по этому поводу нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем пока неизвестна. Минэкономики Германии, которое отвечает за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев, как и ведомство федерального канцлера.
Financial Times подчеркивает, что союзники Украины опасаются поставки оружия, которое может быть сочтено провокацией или предлогом для эскалации президентом России Владимиром Путиным. Однако Резников отметил, что опасения западных стран противостоять Путину с позиции силы ошибочны.
"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – сказал он, напомнив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж заблокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.
О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок, писало 11 декабря со ссылкой на собственные источники ZN.ua.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания, привести к более масштабным столкновениям".
Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Помощь Вооруженным силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны.
Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.
За предоставление Украине военной помощи выступал сопредседатель немецкой партии "Союз 90 / Зеленые", нынешний вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. После визита в Киев и на Донбасс в мае 2021 года политик заявил, что Германии "стоит пересмотреть принципиальное "нет" в вопросе предоставления военной помощи, сообщала "Немецкая волна".
Тогдашнее правительство Германии не поддержало его идею. "В отношении Украины мы не выдаем никаких разрешений на военное оружие", – сказал бывший официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, цитировало Welt.