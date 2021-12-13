Германия блокировала закупку оружия через НАТО для Украины – Резников

Резников считает "очень несправедливым" то, что Германия поддерживает "Северный поток – 2" и при этом блокирует получение Украиной оборонительного вооружения Фото: rada.gov.ua

По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку антидроновых ружей.

Министр назвал "очень несправедливым" то, что Германия поддерживает российский газопровод "Северный поток – 2" и в то же время блокирует получение Украиной оборонительного вооружения.

Резников сказал, что Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией. После переговоров с коллегами из этих стран он "оптимистично настроен" по поводу получения ракет и другого оборонительного вооружения.

Издание отмечает, что блокировка Германией закупок летального оборудования – позиция, занятая правительством экс-канцлера Ангелы Меркель. Мнение по этому поводу нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем пока неизвестна. Минэкономики Германии, которое отвечает за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев, как и ведомство федерального канцлера.

Financial Times подчеркивает, что союзники Украины опасаются поставки оружия, которое может быть сочтено провокацией или предлогом для эскалации президентом России Владимиром Путиным. Однако Резников отметил, что опасения западных стран противостоять Путину с позиции силы ошибочны.

"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – сказал он, напомнив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж заблокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок, писало 11 декабря со ссылкой на собственные источники ZN.ua.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания, привести к более масштабным столкновениям".

Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.