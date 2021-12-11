Посол Украины рассказал, разрешит ли новое правительство Германии поставлять оружие Украине

Журналистка отметила, что, по информации издания, немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок.

"Упомянутая вами история очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, также и нового правительства относительно предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения. Жаль, но в случае, который вы упомянули, насколько мне известно, официальных объяснений не было. Неформально же были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям. Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности", – заявил Мельник.

Он напомнил, что, согласно Уставу ООН, Украина имеет право защищаться в случае нападения на нее.

"Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая никакой критики, будет сохранена. И это очень прискорбно, ведь подобное морализаторство абсолютно странно, когда нам отвечают, что, мол, это может быть использовано россиянами, чтобы поставить под сомнение посредническую миссию Берлина в рамках "Нормандской четверки", – заявил дипломат.

По его словам, Украина "не будет терять надежды" и продолжит убеждать партнеров, что "дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или другие виды оборонного вооружения, ежедневно спасающие жизнь украинцев, – это не для провокаций, а для сдерживания новой агрессии и быстрого завершения этой кровавой войны".

Мельник отметил, что Германия продает оружие другим государствам.

"Если брать статистику, то, к примеру, в прошлом году Египет был на втором после Венгрии месте по количеству разрешений, предоставленных на поставку немецкого вооружения. Сумма за прошлый год составляет €763 млн. Это и подлодки, и лодки ВМС для охраны побережья, и патрульные лодки и боевые корабли. Это лишь один из примеров, когда оружие поставляется в таких размерах, которые нам и не снились. За 2020 год Германия выдала разрешений на экспорт вооружения на €5,8 млрд. А в позапрошлом году эта сумма составляла €8 млрд. То есть Берлин крепко держится в пятерке крупнейших экспортеров вооружения в мире", – заявил посол.