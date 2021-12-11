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ПОЛИТИКА

Посол Украины рассказал, разрешит ли новое правительство Германии поставлять оружие Украине

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Мельник напомнил, что, согласно Уставу ООН, Украина имеет право защищаться
Мельник напомнил, что, согласно Уставу ООН, Украина имеет право защищаться 
Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

Новое правительство Германии вряд ли изменит позицию по непредоставлению Украине оружия. Об этом в интервью ZN.ua, которое вышло 11 декабря, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Журналистка отметила, что, по информации издания, немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок.

"Упомянутая вами история очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, также и нового правительства относительно предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения. Жаль, но в случае, который вы упомянули, насколько мне известно, официальных объяснений не было. Неформально же были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям. Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности", – заявил Мельник.

Он напомнил, что, согласно Уставу ООН, Украина имеет право защищаться в случае нападения на нее.

"Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая никакой критики, будет сохранена. И это очень прискорбно, ведь подобное морализаторство абсолютно странно, когда нам отвечают, что, мол, это может быть использовано россиянами, чтобы поставить под сомнение посредническую миссию Берлина в рамках "Нормандской четверки", – заявил дипломат.

По его словам, Украина "не будет терять надежды" и продолжит убеждать партнеров, что "дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или другие виды оборонного вооружения, ежедневно спасающие жизнь украинцев, – это не для провокаций, а для сдерживания новой агрессии и быстрого завершения этой кровавой войны".

Мельник отметил, что Германия продает оружие другим государствам.

"Если брать статистику, то, к примеру, в прошлом году Египет был на втором после Венгрии месте по количеству разрешений, предоставленных на поставку немецкого вооружения. Сумма за прошлый год составляет €763 млн. Это и подлодки, и лодки ВМС для охраны побережья, и патрульные лодки и боевые корабли. Это лишь один из примеров, когда оружие поставляется в таких размерах, которые нам и не снились. За 2020 год Германия выдала разрешений на экспорт вооружения на €5,8 млрд. А в позапрошлом году эта сумма составляла €8 млрд. То есть Берлин крепко держится в пятерке крупнейших экспортеров вооружения в мире", – заявил посол.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Помощь Вооруженным силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны.

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

За предоставление Украине военной помощи выступает сопредседатель немецкой партии "Союз 90 / Зеленые", нынешний вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. После визита в Киев и на Донбасс в мае 2021 года политик заявил, что Германии "стоит пересмотреть принципиальное "нет" в вопросе предоставления военной помощи, сообщала "Немецкая волна". Тогдашнее правительство Германии не поддержало его идею. "В отношении Украины мы не выдаем никаких разрешений на военное оружие", – сказал бывший официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, которого цитирует Welt.

Теги: Германия, Андрей Мельник, летальное оружие, Олаф Шольц
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