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Новый канцлер Германии провел первые переговоры с Байденом. Они обсудили ситуацию у границ Украины, климат и COVID-19

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Шольц и Байден провели переговоры по телефону
Шольц и Байден провели переговоры по телефону
Фото: Steffen Hebestreit / Twitter

Новый канцлер Германии Олаф Шольц 10 декабря провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Как сообщил сайт немецкого правительства, Байден поздравил Шольца со вступлением в должность. 

"Стороны подтвердили тесные связи между Германией и США и стремление к их дальнейшему укреплению и углублению. Они согласились, что трансатлантическая дружба необходима для преодоления нынешних и будущих вызовов", – говорится в релизе. 

Пресс-служба Белого дома информирует, что среди тем, которые обсуждали два лидера, также были противодействие изменению климата, борьба с пандемией COVID-19 и решение проблемы наращивания Россией численности войск у границы с Украиной. 

В тот же день день глава Госдепартамента США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс в Twitter. 

Бербок и Блинкен говорили о российской агрессии против Украины, сотрудничестве США и Германии в рамках борьбы с изменениями климата, а также о приоритетах Берлина в период президентства в "Большой семерке" в 2022 году. 

Контекст:

10 декабря Шольц совершил первый зарубежный визит в должности канцлера – в Париж. Среди тем, которые Шольц обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, также была Украина.

Шольц был избран на должность канцлера Германии 8 декабря. Он сменил на этом посту Ангелу Меркель.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, климат, Джо Байден, Энтони Блинкен, пандемия, Нед Прайс, Анналена Бербок, Олаф Шольц
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