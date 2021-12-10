Польша будет добиваться закрытия проекта "Северный поток – 2" – МИД

Рау (справа) сказал Бербок, что сотрудничество ФРГ с РФ по строительству газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" было "фатальной" политикой Фото: EPA

Рау сказал, что предыдущие правительства ФРГ начали сотрудничество с РФ по строительству газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", что было "фатальной – как сегодня выясняется – политикой". Она способствовала усилению угрозы мира в Европе, отметил глава МИД Польши.

По словам Рау, ФРГ несет особую "моральную и политическую ответственность" за негативные последствия от строительства трубопроводов.

"Польша будет решительно добиваться закрытия этого вредного для Европы проекта ["Северного потока – 2"]. И в этом наша политика не изменится", – резюмировал польский министр.