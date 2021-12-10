Польша будет добиваться закрытия проекта "Северный поток – 2" – МИД

Рау сказал, что предыдущие правительства ФРГ начали сотрудничество с РФ по строительству газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", что было "фатальной – как сегодня выясняется – политикой". Она способствовала усилению угрозы мира в Европе, отметил глава МИД Польши.
По словам Рау, ФРГ несет особую "моральную и политическую ответственность" за негативные последствия от строительства трубопроводов.
"Польша будет решительно добиваться закрытия этого вредного для Европы проекта ["Северного потока – 2"]. И в этом наша политика не изменится", – резюмировал польский министр.
Polska b * dzie stale domaga * si * zamkni * cia projektu Nord Stream 2 – powiedzia * szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu z now * szefow * niemieckiej dyplomacji Annalen * Baerbock * #wieszwi * cej #NordStream2 pic.twitter.com/E2t6fWGefu— tvp.info * (@tvp_info) December 10, 2021
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".
Сейчас газопровод проходит сертификацию в Германии. "Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.
16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.
Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если президент России Владимир Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.
"Северный поток – 1" – экспортный газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Длина трубопровода составляет 1224 км, мощность двух ниток – 55 млрд м3 в год, отмечается на сайте российского "Газпрома". Оператор "Северного потока – 1" – компания Nord Stream AG. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки трубопровода, в октябре 2012 года – второй нитки.