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Польша будет добиваться закрытия проекта "Северный поток – 2" – МИД

Рау (справа) сказал Бербок, что сотрудничество ФРГ с РФ по строительству газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" было "фатальной" политикой
Рау (справа) сказал Бербок, что сотрудничество ФРГ с РФ по строительству газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" было "фатальной" политикой
Фото: EPA

Власти Польши будут добиваться закрытия проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом 10 декабря на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, ее опубликовал в Twitter TVP.

Рау сказал, что предыдущие правительства ФРГ начали сотрудничество с РФ по строительству газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", что было "фатальной – как сегодня выясняется – политикой". Она способствовала усилению угрозы мира в Европе, отметил глава МИД Польши.

По словам Рау, ФРГ несет особую "моральную и политическую ответственность" за негативные последствия от строительства трубопроводов.

"Польша будет решительно добиваться закрытия этого вредного для Европы проекта ["Северного потока – 2"]. И в этом наша политика не изменится", – резюмировал польский министр.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Сейчас газопровод проходит сертификацию в Германии. "Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если президент России Владимир Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.

"Северный поток – 1" – экспортный газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Длина трубопровода составляет 1224 км, мощность двух ниток – 55 млрд м3 в год, отмечается на сайте российского "Газпрома". Оператор "Северного потока – 1" – компания Nord Stream AG. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки трубопровода, в октябре 2012 года – второй нитки.

Теги: Газпром, Россия, Германия, МИД Польши, ФРГ, угрозы, газопровод, Северный поток, МИД Германии, политика, безопасность, пресс-конференция, Северный поток – 2, Збигнев Рау, Анналена Бербок
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