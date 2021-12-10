Зеленский сказал Байдену, что продвижение "Северного потока – 2" лишает Украину фактора сдерживания агрессии РФ

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил глава Офиса главы Украинского государства (ОПУ) Андрей Ермак.

"Президент поднимал вопросы и "Северного потока – 2" и предупреждений, которые мы получали от наших коллег из США, Великобритании и других, которые касались не только эскалации на наших границах и вторжения, но и внутренней дестабилизации", – сказал Ермак.

Как отметил пресс-центр ОПУ, Зеленский в разговоре с Байденом особое внимание уделил проблематике энергетической безопасности Украины.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток – 2" исключительно сквозь призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оба президента обсудили "конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины".

Разговор президентов США и Украины состоялся после беседы Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.