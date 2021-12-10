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Зеленский сказал Байдену, что продвижение "Северного потока – 2" лишает Украину фактора сдерживания агрессии РФ

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Зеленский (на фото) обсудил с Байденом "конкретные" шаги для усиления энергетической устойчивости Украины
Зеленский (на фото) обсудил с Байденом "конкретные" шаги для усиления энергетической устойчивости Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 9 декабря поднимал вопрос газопровода "Северный поток – 2".

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил глава Офиса главы Украинского государства (ОПУ) Андрей Ермак.

"Президент поднимал вопросы и "Северного потока – 2" и предупреждений, которые мы получали от наших коллег из США, Великобритании и других, которые касались не только эскалации на наших границах и вторжения, но и внутренней дестабилизации", – сказал Ермак.

Как отметил пресс-центр ОПУ, Зеленский в разговоре с Байденом особое внимание уделил проблематике энергетической безопасности Украины.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток – 2" исключительно сквозь призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оба президента обсудили "конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины".

Разговор президентов США и Украины состоялся после беседы Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода. В "Нафтогазі України" не исключили, что будут обжаловать сертификацию "Северного потока – 2".

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, граница, агрессия, газопровод, вторжение, Владимир Зеленский, президент, безопасность, Северный поток – 2, Андрей Ермак
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