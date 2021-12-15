"Как бы чего не вышло". Климкин прокомментировал информацию о блокировке Меркель поставок оружия в Украину

"Лично ли [на тот момент канцлер Ангела] Меркель блокировала? Вряд ли это можно сказать. Когда канцлер лично блокирует поставку снайперских винтовок – это возможно, но для Германии это, скорее, исключение. Мы знаем, что немецкая система продажи оружия сложная. Немцы являются пацифистами, немецкое общество очень не любит, когда оружие поставляется, — как бы чего не вышло", – сказал он.

По словам украинского дипломата, "за все это время с Германией было очень сложно иметь дела в поставках".

"Хорошо помню, когда даже высокоточные станки было очень сложно пробивать в Германии, это даже не оружие, а товары двойного назначения. Это немецкий интерес держать ситуацию под контролем, влиять на ситуацию", – считает Климкин.

Он подчеркнул, что история с поставками оружия конфиденциальная, и "в рамках НАТО никто ничего открыто не говорит".

"Думаю, эта история связана с опасениями немцев, что мы, используя снайперское оружие либо оружие против дронов, будем способствовать повышению градуса противостояния и эскалации, и что [президент России Владимир] Путин это использует. Логика была такая, насколько я знаю из моих немецких источников", – объяснил Климкин.