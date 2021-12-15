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"Как бы чего не вышло". Климкин прокомментировал информацию о блокировке Меркель поставок оружия в Украину

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Климкин рассказал о сложностях с закупкой у Германии "даже станков"
Климкин рассказал о сложностях с закупкой у Германии "даже станков"
Фото: ЕРА

Блокирование Германией поставок НАТО оружия для Украины объясняется тем, что немцы являются пацифистами. Об этом 14 декабря в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Лично ли [на тот момент канцлер Ангела] Меркель блокировала? Вряд ли это можно сказать. Когда канцлер лично блокирует поставку снайперских винтовок – это возможно, но для Германии это, скорее, исключение. Мы знаем, что немецкая система продажи оружия сложная. Немцы являются пацифистами, немецкое общество очень не любит, когда оружие поставляется, — как бы чего не вышло", – сказал он.

По словам украинского дипломата, "за все это время с Германией было очень сложно иметь дела в поставках".

"Хорошо помню, когда даже высокоточные станки было очень сложно пробивать в Германии, это даже не оружие, а товары двойного назначения. Это немецкий интерес держать ситуацию под контролем, влиять на ситуацию", – считает Климкин.

Он подчеркнул, что история с поставками оружия конфиденциальная, и "в рамках НАТО никто ничего открыто не говорит".

"Думаю, эта история связана с опасениями немцев, что мы, используя снайперское оружие либо оружие против дронов, будем способствовать повышению градуса противостояния и эскалации, и что [президент России Владимир] Путин это использует. Логика была такая, насколько я знаю из моих немецких источников", – объяснил Климкин.

Контекст:

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставкам (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок, писало 11 декабря со ссылкой на собственные источники ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится. 

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодроновых ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодроновых ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса, кто выступает против продажи. В то же время продажа противодронных винтовок из Литвы была отложена как минимум на шесть месяцев из-за бюрократических препятствий, подчеркнуло издание.

Bild написало, что за несколько дней до истечения срока полномочий на фоне массового наращивания войск РФ возле границы Украины Меркель частично отказалась от вето.

14 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что есть сложности с закупкой у НАТО оборонной продукции. "У нас действительно есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как вся система будет функционировать, но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты", – заявил глава МИД. Он отметил, что речь идет о Германии.

Теги: Германия, Ангела Меркель, НАТО, оружие, вооружение, Павел Климкин, NSPA, дипломаты, покупки, продажа
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