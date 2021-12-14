ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина ведет переговоры с Германией о разблокировке закупки оружия через агентство НАТО – Кулеба

Кулеба: Мы вполне можем решить задачу путем переговоров
Кулеба: Мы вполне можем решить задачу путем переговоров
Фото: EPA

Украина ведет переговоры с Германией о разблокировке закупки Киевом оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставкам (NSPA) для противостояния вооруженной агрессии России. Об этом журналистам 14 декабря сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Укринформ".

Кулеба отметил, что ранее Украина получила доступ к системе оборонных закупок НАТО, и это означает, что Министерство обороны может напрямую покупать у союзников оружие или военное оборудование.

"У нас действительно есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как вся система будет функционировать, но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты", – заявил глава МИД.

По его словам, это не является "нерешаемой задачей".

"Мы вполне можем ее решить путем переговоров, и вчера мы с [министром иностранных дел Германии] Анналеной Бербок обсуждали этот вопрос и сошлись во мнении, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решения для любых ситуаций", – сказал он.

Контекст:

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок, писало 11 декабря со ссылкой на собственные источники ZN.ua. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания, привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится. 

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку антидроновых ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангера Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса, кто выступает против продажи. В то же время продажа противодронных винтовок из Литвы была отложена как минимум на шесть месяцев из-за бюрократических препятствий, подчеркнуло издание.

Bild написало, что за несколько дней до истечения срока полномочий на фоне массового наращивания войск РФ возле границы Украины Меркель частично отказалась от вето.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Украина, НАТО, оружие, МИД Украины, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Вау! Невероятная красота", "Божественная!" Шоптенко показала голую грудь
"Вау! Невероятная красота", "Божественная!" Шоптенко показала голую грудь
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (184723)
2
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (62205)
3
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (58593)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (57963)
5
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (45217)
6
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (41392)
7
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (39798)
8
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (35245)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS