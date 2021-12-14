Украина ведет переговоры с Германией о разблокировке закупки оружия через агентство НАТО – Кулеба

Кулеба отметил, что ранее Украина получила доступ к системе оборонных закупок НАТО, и это означает, что Министерство обороны может напрямую покупать у союзников оружие или военное оборудование.

"У нас действительно есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как вся система будет функционировать, но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты", – заявил глава МИД.

По его словам, это не является "нерешаемой задачей".

"Мы вполне можем ее решить путем переговоров, и вчера мы с [министром иностранных дел Германии] Анналеной Бербок обсуждали этот вопрос и сошлись во мнении, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решения для любых ситуаций", – сказал он.