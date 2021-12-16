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ПОЛИТИКА

Кулеба: Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали

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Кулеба о встрече Зеленского со Столтенбергом: Там все было очень хорошо, позитивно
Кулеба о встрече Зеленского со Столтенбергом: Там все было очень хорошо, позитивно
Фото: EPA

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом было подтверждено, что дискуссия о евроатлантической перспективе Украины должна вестись только между Киевом и Альянсом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения, опубликованного в Facebook 16 декабря.

Он отметил, что провести встречу со Столтенбергом было важно для украинской стороны.

"И вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении очень конкретных вопросов, связанных с необходимостью укреплять Вооруженные силы Украины, в частности – за счет взаимодействия с НАТО и союзниками, входящими в этот Альянс. Там все было очень хорошо, позитивно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, – это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить исключительно между Украиной и НАТО. Это ключевое", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что это "ответ на все российские упреки и абсурдные требования, которые РФ сейчас выдвигает".

"Мы в который раз убедились, что генсек НАТО занимает очень принципиальную позицию по этому вопросу", – сказал министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/589084452151850/

Украинская делегация во главе с президентом Зеленским 15 декабря участвовала в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Встреча главы государства со Столтенбергом состоялась 16 декабря. 

Генсек НАТО заявил, что Россия не прекратила наращивать военные силы возле границы Украины. Он добавил, что в случае нападения на Украину Россия заплатит "очень высокую цену"

Зеленский сказал, что евроатлантические устремления Украины стали результатом агрессивной внешней политики РФ.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с Байденом 7 декабря заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

После беседы с Байденом Путин анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.

Согласно опубликованным 11 ноября результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 58% украинцев на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в НАТО. Это наивысший показатель с марта 2014 года. Против членства Украины в Альянсе выступили 35% опрошенных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
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