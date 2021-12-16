Кулеба: Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали

Кулеба о встрече Зеленского со Столтенбергом: Там все было очень хорошо, позитивно Фото: EPA

Он отметил, что провести встречу со Столтенбергом было важно для украинской стороны.

"И вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении очень конкретных вопросов, связанных с необходимостью укреплять Вооруженные силы Украины, в частности – за счет взаимодействия с НАТО и союзниками, входящими в этот Альянс. Там все было очень хорошо, позитивно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, – это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить исключительно между Украиной и НАТО. Это ключевое", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что это "ответ на все российские упреки и абсурдные требования, которые РФ сейчас выдвигает".

"Мы в который раз убедились, что генсек НАТО занимает очень принципиальную позицию по этому вопросу", – сказал министр.

Украинская делегация во главе с президентом Зеленским 15 декабря участвовала в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Встреча главы государства со Столтенбергом состоялась 16 декабря.

Генсек НАТО заявил, что Россия не прекратила наращивать военные силы возле границы Украины. Он добавил, что в случае нападения на Украину Россия заплатит "очень высокую цену".

Зеленский сказал, что евроатлантические устремления Украины стали результатом агрессивной внешней политики РФ.