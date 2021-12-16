Зеленский: Полномасштабная война России и Украины приведет к миллионам жертв

Зеленский: Сегодня форпост – это Украина, которая членом НАТО не является Фото: ЕРА

Президент подчеркнул, что Вооруженные силы Украины представляют собой крепкую армию, но при этом добавил, что ее численность значительно меньше, чем у российских войск.

"Если будет полномасштабная война, то это будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертвы. Мы этого точно не хотим. И если может быть эскалация, о которой все говорят, – это выглядит весьма опасно. НАТО ничего не должно Украине. Но НАТО будет должно всем своим странам, если не выстоит наша армия. Ведь НАТО охраняет именно страны-члены. А сегодня форпост – это Украина, которая членом НАТО не является", – отметил Зеленский.