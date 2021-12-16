Зеленский: Полномасштабная война России и Украины приведет к миллионам жертв

Президент подчеркнул, что Вооруженные силы Украины представляют собой крепкую армию, но при этом добавил, что ее численность значительно меньше, чем у российских войск.
"Если будет полномасштабная война, то это будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертвы. Мы этого точно не хотим. И если может быть эскалация, о которой все говорят, – это выглядит весьма опасно. НАТО ничего не должно Украине. Но НАТО будет должно всем своим странам, если не выстоит наша армия. Ведь НАТО охраняет именно страны-члены. А сегодня форпост – это Украина, которая членом НАТО не является", – отметил Зеленский.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.
По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.
О санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.
В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.