"Не было и нет". В Кремле отказались признавать информацию российского суда о наличии войск РФ на территории Донбасса

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за, как говорилось в тексте решения, "продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР".

По мнению Пескова, "речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст". Он заявил, что "это невозможно", и никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет "самопровозглашенными республиками", "не было и нет".

При этом он отметил, что Россия поставляла и продолжает поставлять туда "гуманитарную помощь".