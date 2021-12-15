ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Верещук: Все, что россиянам не нравится в украинском законодательстве, они называют выходом из "Минска"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верещук: Наши законы наше дело
Верещук: Наши законы – наше дело
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Россия не может указывать Украине, какие законы ей следует принимать, заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук агентству "РБК-Украина" в комментарии, опубликованном 15 декабря.

Речь об этом зашла в связи с законопроектом №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", который в Москве называют нарушающим Минские договоренности по Донбассу. В августе президент РФ Владимир Путин заявлял, что "если этот закон будет принят, это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", – цитировало главу Кремля агентство "Интерфакс-Украина".

С этими утверждениями Верещук не соглашается.

"Юридически содержание закона не означает выход из Минских договоренностей. Просто россияне привыкли комментировать наше законодательство. Все, что им не нравится, они называют выходом из "Минска". Я считаю, что наши законы – наше дело. Россияне не могут нам указывать, какие законы нам принимать", – подчеркнула она.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" был подан в Верховную Раду 9 августа 2021 года. 16 августа он поступил в профильный комитет парламента. С июля находился на рассмотрении Венецианской комиссии.

18 октября комиссия вынесла заключение, что "рамочный текст законопроекта включает много общих и расплывчатых положений", а "в некоторых случаях эти положения являются скорее политическим руководством, чем нормативным правовым актом". Венецианская комиссия внесла ряд своих предложений.

Бывший вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а ныне министр обороны Алексей Резников называл документ "фундаментальным". По его словам, цель документа – "безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения". Резников предполагал, что законопроект может быть проголосован осенью текущего года, но этого не произошло.

Теги: Россия, Донбасс, Минские соглашения, Ирина Верещук, законодательство, закон, законопроект, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь
"Горячо", "Невероятно". 19-летний сын Бекхэма показал, что его девушка умеет делать ртом
"Горячо", "Невероятно". 19-летний сын Бекхэма показал, что его девушка умеет делать ртом
"Красотка на всю голову". Сильно постройневшая Зарицкая крупным планом показала голую грудь и плоский живот
"Красотка на всю голову". Сильно постройневшая Зарицкая крупным планом показала голую грудь и плоский живот
"Если вы женщина, начинайте делать это немедленно". Жена продюсера студии "Квартал 95" выставила пышную грудь в корсете и дала советы
"Если вы женщина, начинайте делать это немедленно". Жена продюсера студии "Квартал 95" выставила пышную грудь в корсете и дала советы
Полуторагодовалый сын Илона Маска заткнул уши, когда его папа выступал на церемонии журнала Time
Полуторагодовалый сын Илона Маска заткнул уши, когда его папа выступал на церемонии журнала Time
"Чтобы мы так жили, как Степушка", "Как же ты продался". В сети обсуждают новую рекламу с участием прославленного Спирс кота-блогера
"Чтобы мы так жили, как Степушка", "Как же ты продался". В сети обсуждают новую рекламу с участием прославленного Спирс кота-блогера
"Обожаю, как на вас смотрит муж!" Бадоева показала своего супруга
"Обожаю, как на вас смотрит муж!" Бадоева показала своего супруга
"У Юлии Владимировны сегодня новый лук". Тимошенко появилась в Раде вся в белом. Фото
"У Юлии Владимировны сегодня новый лук". Тимошенко появилась в Раде вся в белом. Фото
"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", "Пошлость неописуемая". Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах
"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", "Пошлость неописуемая". Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах
"Записывали песни самопоселенцев". Onuka рассказала об экспедиции в Чернобыльскую зону
"Записывали песни самопоселенцев". Onuka рассказала об экспедиции в Чернобыльскую зону
"Мальчик это или девочка?" Бритни Спирс поблагодарила жениха за то, что теперь их семья станет больше
"Мальчик это или девочка?" Бритни Спирс поблагодарила жениха за то, что теперь их семья станет больше
"Божечки-кошечки, как красиво". Осадчая игриво выгнулась, позируя для фото
"Божечки-кошечки, как красиво". Осадчая игриво выгнулась, позируя для фото
Жена Анатолия Анатолича о ДТП на Оболони: Были шокированы поступком водителя, который сбежал
Жена Анатолия Анатолича о ДТП на Оболони: Были шокированы поступком водителя, который сбежал
"Как хороша!" Звезда "Сватов" Кошмал снялась в глубоком декольте
"Как хороша!" Звезда "Сватов" Кошмал снялась в глубоком декольте
"Циця-мандрівниця", "Ну богиня же". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала голую грудь
"Циця-мандрівниця", "Ну богиня же". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (222099)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (104744)
3
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (78165)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (76742)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (71576)
6
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (54591)
7
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (42055)
8
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (36450)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS