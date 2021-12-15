Верещук: Все, что россиянам не нравится в украинском законодательстве, они называют выходом из "Минска"

Речь об этом зашла в связи с законопроектом №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", который в Москве называют нарушающим Минские договоренности по Донбассу. В августе президент РФ Владимир Путин заявлял, что "если этот закон будет принят, это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", – цитировало главу Кремля агентство "Интерфакс-Украина".
С этими утверждениями Верещук не соглашается.
"Юридически содержание закона не означает выход из Минских договоренностей. Просто россияне привыкли комментировать наше законодательство. Все, что им не нравится, они называют выходом из "Минска". Я считаю, что наши законы – наше дело. Россияне не могут нам указывать, какие законы нам принимать", – подчеркнула она.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.
12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" был подан в Верховную Раду 9 августа 2021 года. 16 августа он поступил в профильный комитет парламента. С июля находился на рассмотрении Венецианской комиссии.
18 октября комиссия вынесла заключение, что "рамочный текст законопроекта включает много общих и расплывчатых положений", а "в некоторых случаях эти положения являются скорее политическим руководством, чем нормативным правовым актом". Венецианская комиссия внесла ряд своих предложений.
Бывший вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а ныне министр обороны Алексей Резников называл документ "фундаментальным". По его словам, цель документа – "безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения". Резников предполагал, что законопроект может быть проголосован осенью текущего года, но этого не произошло.