Верещук: Все, что россиянам не нравится в украинском законодательстве, они называют выходом из "Минска"

Речь об этом зашла в связи с законопроектом №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", который в Москве называют нарушающим Минские договоренности по Донбассу. В августе президент РФ Владимир Путин заявлял, что "если этот закон будет принят, это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", – цитировало главу Кремля агентство "Интерфакс-Украина".

С этими утверждениями Верещук не соглашается.

"Юридически содержание закона не означает выход из Минских договоренностей. Просто россияне привыкли комментировать наше законодательство. Все, что им не нравится, они называют выходом из "Минска". Я считаю, что наши законы – наше дело. Россияне не могут нам указывать, какие законы нам принимать", – подчеркнула она.