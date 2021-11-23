В 2022 году на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны регулярные перевозки – Верещук

"Я благодарю местных руководителей, которые обслуживают КПВВ в силу возможностей и в силу потребностей. Однако у нас есть задача обустроить здесь аптечный пункт, помещение банка и автобусную станцию для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года", – отметила Верещук.
Минреинтеграции уже решает вопрос размещения автостанций на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" для налаживания автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на временно оккупированную территорию и в обратном направлении. По словам Верещук, сейчас рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для КПВВ, которые будут перевозить людей.
"Нам нужно предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются, когда легальный путь не работает, и никто это не контролирует. Именно это мы обсуждали сегодня на заседании с правоохранительными органами Херсонской области и АР Крым. Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому до февраля этот вопрос перевозки, когда мы говорим от "нуля" и до населенных пунктов, будет решен", – подчеркнула министр.
Также она добавила, что украинцы, пересекающие административную границу из Крыма, получат возможность вакцинироваться от коронавируса непосредственно на КПВВ.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице с полуостровом работают два контрольных пункта въезда-выезда: "Каланчак" и "Чонгар".