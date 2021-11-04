Украина должна быть готова перебросить силы от Крыма и Донбасса к Беларуси и РФ. Путин что-то замышляет – американский генерал Ходжес

"Угроза со стороны России есть, и я думаю, что президент [РФ Владимир] Путин что-то замышляет. Я в этом уверен. Чтобы Украина была готова, она должна иметь возможность перебросить силы от Крыма и Донбасса на границу с Беларусью или на северную границу с Россией. У вас должны быть настоящие грузовики [для быстрой логистики]. И я думаю, что украинские Вооруженные силы были настолько сосредоточены на Донбассе и этой статической линии [соприкосновения], что это то, что нужно улучшать", – сказал Ходжес.

Также, по его мнению, украинским властям необходимо обеспечить прозрачность оборонного бюджета страны, чтобы предотвратить нецелевое использование средств.

Помимо этого, он считает, что ВСУ стоит больше внимания уделять обучению и повышению квалификации офицерского состава.