Украина должна быть готова перебросить силы от Крыма и Донбасса к Беларуси и РФ. Путин что-то замышляет – американский генерал Ходжес

"Угроза со стороны России есть, и я думаю, что президент [РФ Владимир] Путин что-то замышляет. Я в этом уверен. Чтобы Украина была готова, она должна иметь возможность перебросить силы от Крыма и Донбасса на границу с Беларусью или на северную границу с Россией. У вас должны быть настоящие грузовики [для быстрой логистики]. И я думаю, что украинские Вооруженные силы были настолько сосредоточены на Донбассе и этой статической линии [соприкосновения], что это то, что нужно улучшать", – сказал Ходжес.
Также, по его мнению, украинским властям необходимо обеспечить прозрачность оборонного бюджета страны, чтобы предотвратить нецелевое использование средств.
Помимо этого, он считает, что ВСУ стоит больше внимания уделять обучению и повышению квалификации офицерского состава.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.