С жителя оккупированного Крыма взыскали около 500 тыс. грн алиментов – Минюст Украины

Исполнительное производство о взыскании алиментов с февраля 2007 года находилось в Дарницком отделе исполнительной службы в Киеве. Документ находился там с 2009 года. В октябре 2021 года задолженность по алиментам составила 467 067 грн.

"Так как мужчина добровольно не платил средства, государственным исполнителем были наложены на него предусмотренные законом ограничения. Должник в последнее время проживал на временно оккупированной территории АР Крым, после неудачной попытки пересечения административной границы он вынужден был оплатить задолженность", – отметили в сообщении.

Пресс-служба Минюста в Facebook 3 ноября проинформировала, что с начала 2021 года исполнительная служба взыскала 5,6 млрд грн алиментов.

"Из них 1,1 млрд грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению к должникам установленных законом ограничений. В частности, за прошедшую неделю взыскано 148,8 млн грн алиментов, из них 31,8 млн грн – проблемной задолженности", – уточнили в посте.