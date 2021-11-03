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С жителя оккупированного Крыма взыскали около 500 тыс. грн алиментов – Минюст Украины

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С начала 2021 года исполнительная служба взыскала 5,6 млрд грн алиментов
С начала 2021 года исполнительная служба взыскала 5,6 млрд грн алиментов
Фото: depositphotos.com

Гражданин, живущий в оккупированном Россией Крыму, задолжал выплаты по алиментам в размере 467 тыс. грн. Об этом 3 ноября в Facebook сообщило Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Исполнительное производство о взыскании алиментов с февраля 2007 года находилось в Дарницком отделе исполнительной службы в Киеве. Документ находился там с 2009 года. В октябре 2021 года задолженность по алиментам составила 467 067 грн.

"Так как мужчина добровольно не платил средства, государственным исполнителем были наложены на него предусмотренные законом ограничения. Должник в последнее время проживал на временно оккупированной территории АР Крым, после неудачной попытки пересечения административной границы он вынужден был оплатить задолженность", – отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/JusticeKyiv/posts/3025815211011200

Пресс-служба Минюста в Facebook 3 ноября проинформировала, что с начала 2021 года исполнительная служба взыскала 5,6 млрд грн алиментов.

"Из них 1,1 млрд грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению к должникам установленных законом ограничений. В частности, за прошедшую неделю взыскано 148,8 млн грн алиментов, из них 31,8 млн грн – проблемной задолженности", – уточнили в посте.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1309414636146877

Контекст:

В декабре 2017 года Верховная Рада внесла изменения в порядок принудительного взыскания задолженности по алиментам для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием, ограничивать право на управление транспортными средствами, а также право на выезд за границу. Закон вступил в силу в феврале 2018 года.

Министерство юстиции ведет Единый реестр должников, в котором в том числе содержится информация о неплательщиках алиментов. По состоянию на 3 ноября 2021 года в реестре размещены данные о 181 367 должниках по алиментам.

Теги: Крым, Украина, Минюст, алименты, исполнительная служба, границы
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