ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ сообщила о ликвидации канала переправки из оккупированного Крыма взрывчатки для агентов ФСБ

Тротил везли в банке варенья
Тротил везли в банке варенья
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации канала переправки представителями Федеральной службы безопасности России боевых средств поражения с временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 12 ноября.

"В ходе спецоперации на контрольном пункте "Каланчак" задержан микроавтобус, в котором обнаружено примерно полкилограмма тротила. Взрывчатка была скрыта среди посылок с бытовыми вещами. Установлено, что обнаруженные средства поражения пытались переправить через админграницу представители ФСБ для собственной агентуры в южных регионах Украины. По информации СБУ, злоумышленники планировали диверсию для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране", – говорится в сообщении.

В микроавтобусе частного перевозчика СБУ нашла военные билеты граждан РФ, "паспорта Д/ЛНР", холодное оружие.

"Кроме того, СБУ получила информацию, что представители спецслужб РФ планируют систематически переправлять оружие, боеприпасы и взрывчатку для собственных агентурных сетей на материковой части Украины. Для этого они планировали отработать каналы скрытой переправки боевых средств поражения через контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар", – проинформировали в СБУ.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что в микроавтобусе водитель вез троих граждан Украины.

"Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили две единицы холодного оружия", – говорится в сообщении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Крым, взрыв, ФСБ, Госпогранслужба, Каланчак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
"Фак, какой же Брюс огонь", "Какой мужчина". 66-летний Уиллис впечатлил сеть новым селфи
"Фак, какой же Брюс огонь", "Какой мужчина". 66-летний Уиллис впечатлил сеть новым селфи
Представительница Украины может не попасть на "Мисс мира" из-за отсутствия визы
Представительница Украины может не попасть на "Мисс мира" из-за отсутствия визы
"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике
"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу (107493)
2
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (87154)
3
"Смелая Настя", "Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны".. Волочкова показала честное фото своего тела (42430)
4
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (38008)
5
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (36725)
6
"Нереально сексуальная". Полякова снялась в крошечном купальнике (30560)
7
"Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады (29232)
8
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич (26315)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS