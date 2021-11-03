В вузы на подконтрольной Украине территории поступили более 2 тыс. жителей ОРДЛО и Крыма – Минобразования

"С начала работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", созданных в 2016 году, вдвое увеличилось количество поступающих с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования: в текущем году на обучение было зачислено 2083 студента", – сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что "в целях безопасности поступающих в рейтинговых списках и приказах о зачислении их фамилии шифровались".

По данным Минобразования, из оккупированного Крыма поступили 337 учащихся, из ОРДЛО – 1746.

Скриншот: mon.gov.ua

В ведомстве уточнили, что вступительная кампания продолжалась с 7 июня по 24 сентября.

Больше всего студентов из ОРДЛО поступило на специальность право (111), а из Крыма – на компьютерные науки (21).