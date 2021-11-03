В вузы на подконтрольной Украине территории поступили более 2 тыс. жителей ОРДЛО и Крыма – Минобразования

"С начала работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", созданных в 2016 году, вдвое увеличилось количество поступающих с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования: в текущем году на обучение было зачислено 2083 студента", – сказал глава ведомства.
Он подчеркнул, что "в целях безопасности поступающих в рейтинговых списках и приказах о зачислении их фамилии шифровались".
По данным Минобразования, из оккупированного Крыма поступили 337 учащихся, из ОРДЛО – 1746.
В ведомстве уточнили, что вступительная кампания продолжалась с 7 июня по 24 сентября.
Больше всего студентов из ОРДЛО поступило на специальность право (111), а из Крыма – на компьютерные науки (21).
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Попасть на оккупированные территории Украины можно через пункты въезда и выезда на админгранице с Крымом и на линии разграничения на Донбассе.