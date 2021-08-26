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Украинских студентов будут лишать степени бакалавра и магистра из-за плагиата – Кабмин

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Обвинения в плагиате будут проверять в течение двух месяцев, отметили в Минобразования Украины
Обвинения в плагиате будут проверять в течение двух месяцев, отметили в Минобразования Украины
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров на заседании 26 августа утвердил порядок отмены решения о присуждении образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра из-за нарушения академической добродетели (плагиата). Об этом сообщил пресс-центр Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что обвинения в плагиате будут проверять в течение двух месяцев. До представления экспертного заключения по результатам проверки информации студент сможет добровольно отказаться от присвоения ему степени высшего образования и соответствующей квалификации.

"Отмена решения будет осуществляться заведением высшего образования, которое присвоило соответствующую степень высшего образования, или его правопреемником", – рассказали в Минобразования. 

По мнению главы ведомства Сергея Шкарлета, решение Кабмина "будет способствовать формированию ответственности соискателей высшего образования в Украине и повышению их конкурентоспособности".

В частности, документ будет регулировать:

  • процедуру отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации в случае выявления фактов нарушения соискателем высшего образования академической добродетели;
  • процедуру рассмотрения дела о нарушении соискателем высшего образования академической добродетели;
  • процедуру рассмотрения вопроса о добровольном отказе соискателя высшего образования от степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации;
  • правовые последствия отмены решения и порядок его обжалования.
Контекст:

В июне 2020 года Кабмин назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

В сентябре Нацагентство Украины по обеспечению качества высшего образования признало, что в трех работах Шкарлета есть плагиат.

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. "За" проголосовали 226 народных депутатов при минимально необходимых 226.

5 апреля 2021 года Шкарлет сообщил, что выиграл суд по поводу плагиата. По словам министра, Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Нацагентства по обеспечению качества высшего образования "по установлению наличия текстовых заимствований без ссылок на источник" в его научных работах.

21 мая группа нардепов зарегистрировала на сайте Верховной Рады законопроект №5532, предусматривающий наказание в виде штрафов для студентов за плагиат в своих рефератах и научных работах. Сейчас законопроект находится на стадии ознакомления в профильном комитете.

24 июня комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной раде поддержать в первом чтении законопроект №5461 о внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" в части установления ответственности за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добродетели. Так, нарушением академической добродетели признается передача академического произведения третьему лицу для дальнейшего использования им как авторского.

Теги: Украина, Кабинет Министров, образование, ученые, плагиат, студенты, обвинение, Минобразования, проверки, заседание, Кабмин, нарушение
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