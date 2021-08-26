Украинских студентов будут лишать степени бакалавра и магистра из-за плагиата – Кабмин

Обвинения в плагиате будут проверять в течение двух месяцев, отметили в Минобразования Украины Фото: depositphotos.com

Отмечается, что обвинения в плагиате будут проверять в течение двух месяцев. До представления экспертного заключения по результатам проверки информации студент сможет добровольно отказаться от присвоения ему степени высшего образования и соответствующей квалификации.

"Отмена решения будет осуществляться заведением высшего образования, которое присвоило соответствующую степень высшего образования, или его правопреемником", – рассказали в Минобразования.

По мнению главы ведомства Сергея Шкарлета, решение Кабмина "будет способствовать формированию ответственности соискателей высшего образования в Украине и повышению их конкурентоспособности".

В частности, документ будет регулировать: