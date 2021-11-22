"Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов". Верещук заявила о невозможности подачи воды в оккупированный Крым

Верещук: Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами Фото: minre.gov.ua

"Нет [намерений пустить воду в Крым]. Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", – сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Верещук, Украина будет вводить в эксплуатацию дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала.

"90% [дамбы] сейчас достроено. Остались определенные работы, которые не являются основными. Основная работа сделана. Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать или сказать", – добавила она.

В июне эта дамба была построена на 80%. "Этих 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит", – заявлял постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич 30 июня.