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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов". Верещук заявила о невозможности подачи воды в оккупированный Крым

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Верещук: Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами
Верещук: Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами
Фото: minre.gov.ua

Возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым невозможно. Об этом 22 ноября на брифинге в Херсонской области заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нет [намерений пустить воду в Крым]. Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", – сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Верещук, Украина будет вводить в эксплуатацию дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала.

"90% [дамбы] сейчас достроено. Остались определенные работы, которые не являются основными. Основная работа сделана. Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать или сказать", – добавила она.

В июне эта дамба была построена на 80%. "Этих 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит", – заявлял постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич 30 июня.

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщал журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что "другого пути нет".

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что "власти" Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за "водную блокаду" после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценили ущерб от "водной блокады" полуострова в $19,4 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, водоснабжение, вода, Северо-Крымский канал, Ирина Верещук
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