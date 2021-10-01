Правительство планирует выделить более 16 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины"

Чернышов рассказал, что кризис нехватки питьевой воды в мире постоянно обостряется. Украина и страны Евросоюза, по его данным, обеспечены питьевой водой на 60%.

"Главные факторы, которые делают этот кризис глобальным, – это пересыхание рек, застройка, изменение климата, устарела водная инфраструктура и нерациональное пользование водными ресурсами. Кроме мировых экологических вызовов, на ситуацию в отрасли [в Украине] влияет и устаревшая водная инфраструктура", – сказал Чернышов.

По информации министра, сейчас в Украине 69% населения имеют доступ к системам централизованного питьевого водоснабжения, 48% – к водоотведению. В некоторых населенных пунктах подают воду по графику, говорится в релизе.

Он рассказал, что на программу, которая рассчитана на 2022–2026 годы, планируют выделить 30 млрд грн, из них более 16 млрд грн – из государственного бюджета.

"В рамках реализации программы планируется реализация более 1,7 тыс. инфраструктурных проектов в регионах. Речь идет о строительстве новых и реконструкции имеющихся объектов в сферах водоснабжения и водоотведения", – сказал Чернышов и отметил, что реализация программы обеспечит создание новых рабочих мест.