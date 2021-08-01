В Минэкологии Украины перечислили мифы России о Северо-Крымском канале. Среди них есть "шикарный"

"Миф – это то, что установленная перегородка, которая не дает воде поступать в Крым, находится в аварийном состоянии и что вода вот-вот прорвет ее. Это однозначный миф, который распространяют пропагандисты. Миф – это то, что из-за перекрытия канала территория затапливается и заболачивается часть Херсонской области", – сказал он.

Замминистра назвал еще один миф, который считает "шикарным" – "что вода, которая шла в Крым, теперь попадает в Черное море и оно опресняется".

"Мифов много, а реальность такова: пока Крым находится в оккупированной зоне, вода туда идти не будет. Северо-Крымский канал – это искусственное сооружение, это не река, это не природно. Он не подпадает под водную конвенцию. Мы ничего не нарушаем", – объяснил Хорев.

Он подчеркнул, что оккупированный полуостров "абсолютно обеспечен для питьевых нужд своим собственным местным стоком", а массовая истерия с нехваткой воды в Крыму связана с работой промышленности.

"Достаточно большие заводы: "Титан", "Сода", бромовый завод. Это то, что находится в районе Армянска и Красноперекопска. Это степной Крым. Там нет природных источников воды. Соответственно, главным источником был Северо-Крымский канал. Поэтому, естественно, сейчас эти заводы имеют проблемы с производством продукции", – отметил замминистра.

По его словам, недостаток воды испытывают в Крыму аграрный сектор и, "естественно, армия страны-агрессора".

"Она потребляет ресурсы. Там сформирован достаточно большой блок из военных. И они квартируются, условно говоря, тоже не на Южном берегу, а в степном Крыму – поближе к материковой части Украины. Поэтому однозначно вот для этих целей Украина воду туда поставлять не будет. Потому что это все равно что работать на оккупанта. А для населения попить-помыться, для бытовых нужд местной воды абсолютно достаточно. [...] При экономном использовании воды", – считает Хорев.