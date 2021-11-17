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"Очень маленькая доля". Верещук рассказала, сколько внутренних переселенцев имеют собственное жилье

Верещук: У каждого направления есть потребность выделять жилье
Верещук: У каждого направления есть потребность выделять жилье
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Только 12% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине имеют собственное жилье. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в эфире телеканала "Дом", стенограмму канал опубликовал 17 ноября.

"Проблема жилья для внутренне перемещенных лиц – это приоритетный вопрос, и сегодня очень острый. Если мы посмотрим статистику, только 12% ВПЛ имеют свое жилье. Остальные или арендуют, или живут у родственников. И 12% – это, конечно, очень маленькая доля", – сказала вице-премьер.

Она отметила, что для обеспечения жильем всех переселенцев "бюджета страны не хватит".

"У каждого направления есть потребность выделять жилье – нашим участникам АТО/ООС и, конечно же, внутренне перемещенным лицам. Я получила исчерпывающие указания от президента и премьера, когда вступала в должность, – сделать все от нас зависящее, чтобы 2022 год стал годом строительства, приобретения – разных инструментов по улучшению жилищных условий именно для внутренне перемещенных лиц", – объяснила Верещук.

По ее словам, на обеспечение ВПЛ жильем деньги заложены и в государственном бюджете Украины, и работают международные программы.

"Мы имеем примеры, когда облгосадминистрации сами строят жилье. Вот я в Краматорске была на объектах, видела, как строят жилье сами местные власти. Сейчас с Министерством финансов прорабатываем инструмент, чтобы под гарантию государства закупать у застройщиков квадратные метры. И если у нас получится, мы уже в 2022 году действительно получим позитивный импульс в получении жилья нашими переселенцами", – подчеркнула Верещук.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Эти события привели к переселению части украинцев на неоккупированные территории страны.

В ноябре 2020 года на тот момент замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

В октябре 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о 1,4 млн внутренних переселенцев.

Теги: бюджет, аренда, строительство, переселенцы, Ирина Верещук, жилье, украинцы, перемещенные лица, реинтеграция, вице-премьер
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