"Очень маленькая доля". Верещук рассказала, сколько внутренних переселенцев имеют собственное жилье

"Проблема жилья для внутренне перемещенных лиц – это приоритетный вопрос, и сегодня очень острый. Если мы посмотрим статистику, только 12% ВПЛ имеют свое жилье. Остальные или арендуют, или живут у родственников. И 12% – это, конечно, очень маленькая доля", – сказала вице-премьер.

Она отметила, что для обеспечения жильем всех переселенцев "бюджета страны не хватит".

"У каждого направления есть потребность выделять жилье – нашим участникам АТО/ООС и, конечно же, внутренне перемещенным лицам. Я получила исчерпывающие указания от президента и премьера, когда вступала в должность, – сделать все от нас зависящее, чтобы 2022 год стал годом строительства, приобретения – разных инструментов по улучшению жилищных условий именно для внутренне перемещенных лиц", – объяснила Верещук.

По ее словам, на обеспечение ВПЛ жильем деньги заложены и в государственном бюджете Украины, и работают международные программы.

"Мы имеем примеры, когда облгосадминистрации сами строят жилье. Вот я в Краматорске была на объектах, видела, как строят жилье сами местные власти. Сейчас с Министерством финансов прорабатываем инструмент, чтобы под гарантию государства закупать у застройщиков квадратные метры. И если у нас получится, мы уже в 2022 году действительно получим позитивный импульс в получении жилья нашими переселенцами", – подчеркнула Верещук.