Стипендия для студентов из Крыма должна быть увеличена до 6,5 тыс. грн – Верещук

"Сейчас у нас есть наработки, которые, я надеюсь, поддержат коллеги из правительства и президент Украины. Стипендия для студентов из Крыма должна быть увеличена до 6,5 тыс. грн. Это будет вдвое больше, чем сейчас. Я очень надеюсь, что это хоть немного поможет изменить ситуацию", – сказала она.

По словам Верещук, украинским властям "нужно больше фокусироваться на преимуществах украинского образования и помогать крымским студентам обустраивать жизнь" на материковой части Украины.

По данным Министерства образования и науки Украины, в вузы на материковой части Украины в 2021 году поступили 337 человек из Крыма, за последние четыре года – 1141.