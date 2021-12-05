Госбюджетом-2022 предусмотрено увеличение расходов на выплаты стипендий – Шкарлет

В 2022 году на выплату зарплат работников образовательной сферы будет выделено 108 млрд грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"На обеспечение современного и доступного общего среднего образования размер субвенции увеличен на 10,6%. Этот вопрос был одним из наиболее дискуссионных, но команда МОН продолжает работать над усовершенствованием реформы "Новой украинской школы" и исправлением допущенных на старте проекта просчетов", – пояснил министр.

Учебно-практические центры профессионального и профессионально-технического образования получат 250 млн грн.

"Средства среди прочего будут направлены и на формирование современных материально-технических образовательных баз, поскольку они являются необходимой составляющей появления в Украине конкурентоспособных специалистов рабочих профессий", – написал Шкарлет.

По его данным, в бюджете предусмотрено увеличение расходов на 30,7% на выплату стипендий студентам, аспирантам, докторантам профессионального высшего и высшего образования.