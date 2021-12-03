Шкарлет рассказал, в каких регионах отстранили больше всего непривитых от COVID-19 учителей

"Уменьшается количество отстраненных работников общеобразовательных учреждений. По оперативной информации департаментов образования и науки, за неделю к работе вернулись более 200 учителей", – сообщил министр.

Количества отстраненных педагогов он не сообщил, но по состоянию на 27 ноября были отстранены 2,8 тыс. учителей.

Шкарлет написал, что сейчас самое большое количество отстраненных – в Ровенской (364) и Киевской (251) областях.