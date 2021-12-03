Шкарлет рассказал, в каких регионах отстранили больше всего непривитых от COVID-19 учителей

"Уменьшается количество отстраненных работников общеобразовательных учреждений. По оперативной информации департаментов образования и науки, за неделю к работе вернулись более 200 учителей", – сообщил министр.
Количества отстраненных педагогов он не сообщил, но по состоянию на 27 ноября были отстранены 2,8 тыс. учителей.
Шкарлет написал, что сейчас самое большое количество отстраненных – в Ровенской (364) и Киевской (251) областях.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.
Шкарлет сообщал, что в Украине полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 86,8% работников всех учебных заведений.