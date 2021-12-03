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Шкарлет рассказал, в каких регионах отстранили больше всего непривитых от COVID-19 учителей

Шкарлет: Уменьшается количество отстраненных работников общеобразовательных учреждений
Шкарлет: Уменьшается количество отстраненных работников общеобразовательных учреждений
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

В Украине за неделю к работе вернулись более 200 педагогов общеобразовательных учреждений, которые были отстранены из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram 3 декабря.

"Уменьшается количество отстраненных работников общеобразовательных учреждений. По оперативной информации департаментов образования и науки, за неделю к работе вернулись более 200 учителей", – сообщил министр.

Количества отстраненных педагогов он не сообщил, но по состоянию на 27 ноября были отстранены 2,8 тыс. учителей.

Шкарлет написал, что сейчас самое большое количество отстраненных – в Ровенской (364) и Киевской (251) областях.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.

Шкарлет сообщал, что в Украине полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 86,8% работников всех учебных заведений.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Сергей Шкарлет, прививки
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