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Шкарлет рассказал, сколько педагогов в Украине привились от COVID-19

Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

В Украине полностью вакцинировались от COVID-19 более 1 млн педагогов. Об этом в Telegram 3 декабря сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"По состоянию на 2 декабря общими усилиями мы преодолели миллионный рубеж (речь о двух дозах прививки среди всех педагогов страны). Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 86,8% работников учебных заведений. Вторую дозу вакцинации ожидают еще более 102 тыс. педагогов, это 8,6% от общего количества", – заявил министр.

По его данным минимум одну дозу вакцины получили  95,4% работников заведений дошкольного образования, 96,8% – общеобразовательных учреждений, 97,8% – специализированного, 96,1% – профессионального и профессионально-технического, 93,3% – профессионального предвысшего, 89,4% – высшего.

Больше всего полностью привитых педагогов в Днепропетровской (94,7%), Сумской (92,8%), Черкасской (92,7%), Луганской (92,6%) и Донецкой (91,6%) областях.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.

По состоянию на 27 ноября в Украине отстранили 2,8 тыс. педагогов общеобразовательных учреждений из-за отказа вакцинироваться от COVID-19.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Министерство образования, вакцинация, школы, Минобразования, вакцина, Сергей Шкарлет, прививки
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