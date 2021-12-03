Шкарлет рассказал, сколько педагогов в Украине привились от COVID-19

"По состоянию на 2 декабря общими усилиями мы преодолели миллионный рубеж (речь о двух дозах прививки среди всех педагогов страны). Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 86,8% работников учебных заведений. Вторую дозу вакцинации ожидают еще более 102 тыс. педагогов, это 8,6% от общего количества", – заявил министр.

По его данным минимум одну дозу вакцины получили 95,4% работников заведений дошкольного образования, 96,8% – общеобразовательных учреждений, 97,8% – специализированного, 96,1% – профессионального и профессионально-технического, 93,3% – профессионального предвысшего, 89,4% – высшего.

Больше всего полностью привитых педагогов в Днепропетровской (94,7%), Сумской (92,8%), Черкасской (92,7%), Луганской (92,6%) и Донецкой (91,6%) областях.