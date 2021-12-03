В Украине 740 школ продолжают работать дистанционно – Минобразования

Он сообщил, что 96,8% учителей общеобразовательных учреждений в Украине уже получили минимум первую дозу вакцины от коронавируса, а 89,6% прошли полный курс вакцинации.
"740 школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне. Это всего 5,35% от общего количества учреждений среднего образования (29 ноября указанный показатель достигал 7,3%)", – написал министр.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.
По состоянию на 27 ноября в Украине отстранили 2,8 тыс. педагогов общеобразовательных учреждений из-за отказа вакцинироваться от COVID-19.