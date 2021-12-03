В Украине 740 школ продолжают работать дистанционно – Минобразования

Он сообщил, что 96,8% учителей общеобразовательных учреждений в Украине уже получили минимум первую дозу вакцины от коронавируса, а 89,6% прошли полный курс вакцинации.

"740 школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне. Это всего 5,35% от общего количества учреждений среднего образования (29 ноября указанный показатель достигал 7,3%)", – написал министр.