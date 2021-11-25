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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой". МИД Украины потребовал от РФ прекратить противоправные действия против украинского суверенитета

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В МИД выразили протест в связи с отправкой "гумконвоя"
В МИД выразили протест в связи с отправкой "гумконвоя"
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз выразило протест в связи с направлением Россией на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей так называемых "гумконвоев". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины 25 ноября.

25 ноября пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РФ сообщила, что ведомство "приступило к доставке 104-й партии гуманитарной помощи для Донбасса" весом более 200 тонн, в составе которого якобы были "изделия медицинского назначения". 

В МИД отметили, что сегодня РФ "в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные оговорки Украины и без ее официального согласия, в нарушение законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи" незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 104-й так называемый "гуманитарный конвой" РФ.

Перемещение "гумконвоя" прошло через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на неподконтрольном украинскому правительству участке границы Украины с РФ.

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины. В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить противоправные действия против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины", – говорится в заявлении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Россия с 2014 года регулярно завозит в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина не раз заявляла, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

По данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

Предыдущий "гумконвой" Россия отправляла в ОРДЛО 14 октября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, гумконвой, российская агрессия, война в Украине, ОРДЛО
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