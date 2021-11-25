Россия отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой". МИД Украины потребовал от РФ прекратить противоправные действия против украинского суверенитета

25 ноября пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РФ сообщила, что ведомство "приступило к доставке 104-й партии гуманитарной помощи для Донбасса" весом более 200 тонн, в составе которого якобы были "изделия медицинского назначения".

В МИД отметили, что сегодня РФ "в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные оговорки Украины и без ее официального согласия, в нарушение законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи" незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 104-й так называемый "гуманитарный конвой" РФ.

Перемещение "гумконвоя" прошло через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на неподконтрольном украинскому правительству участке границы Украины с РФ.

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины. В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить противоправные действия против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины", – говорится в заявлении.