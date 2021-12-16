Европарламент о заявлениях России по поводу евроатлантических устремлений Украины: Выбор союзов не должен зависеть от одобрения третьей страны

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году Фото: EPA

"Помня об устремлениях Украины [стать членом] НАТО, в тексте подчеркивается, что "выбор союзов любой страной не должен зависеть от одобрения третьей страны", и поэтому отвергаются попытки России включить некоторые страны в свою "сферу влияния" для формирования своего будущего", – говорится в сообщении.

За документ отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались.

В резолюции Европарламент также осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и "прекратить угрожать соседней стране".

Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT.

"Страны ЕС должны оставаться готовыми к немедленному согласованию суровых экономических и финансовых санкций против правительства России для устранения непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры", – говорится в сообщении.