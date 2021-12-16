Европарламент призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины

За документ отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались.

"Депутаты Европарламента требуют, чтобы правительство в Москве немедленно вывело свои силы и прекратило угрожать соседней стране. Депутаты Европарламента подчеркивают, что наращивание военной мощи также представляет угрозу миру, стабильности и безопасности в Европе, это также инструмент для получения политических уступок от Запада за счет Украины", – говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, парламентарии заявили, что Россия должна "заплатить высокую цену" в случае новой агрессии.

"ЕС должен быть готов направить России суровое предупреждение, что военные действия против Украины не только будут неприемлемыми, но и будут иметь высокую экономическую и политическую цену. Страны ЕС должны оставаться готовыми к немедленному согласованию суровых экономических и финансовых санкций против правительства России для устранения непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно резолюции, любой новый пакет санкций против РФ должен включать в себя "российский офицерский корпус и флагманов", участвующих в планировании возможного вторжения, а также ближайшее окружение и олигархов "из орбиты президента России и их семей".

"Это также должно повлечь за собой замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT, нацеливание на секторы, важные для российской экономики, и нарушение финансирования разведывательных служб страны и военных", – отметили в Европарламенте.