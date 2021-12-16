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ПОЛИТИКА

Европарламент призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины

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Резолюцию поддержали 548 депутатов Европарламента
Резолюцию поддержали 548 депутатов Европарламента
Фото: EPA

Европейский парламент осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом 16 декабря, сообщается на сайте ЕП.

За документ отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались.

"Депутаты Европарламента требуют, чтобы правительство в Москве немедленно вывело свои силы и прекратило угрожать соседней стране. Депутаты Европарламента подчеркивают, что наращивание военной мощи также представляет угрозу миру, стабильности и безопасности в Европе, это также инструмент для получения политических уступок от Запада за счет Украины", – говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, парламентарии заявили, что Россия должна "заплатить высокую цену" в случае новой агрессии.

"ЕС должен быть готов направить России суровое предупреждение, что военные действия против Украины не только будут неприемлемыми, но и будут иметь высокую экономическую и политическую цену. Страны ЕС должны оставаться готовыми к немедленному согласованию суровых экономических и финансовых санкций против правительства России для устранения непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно резолюции, любой новый пакет санкций против РФ должен включать в себя "российский офицерский корпус и флагманов", участвующих в планировании возможного вторжения, а также ближайшее окружение и олигархов "из орбиты президента России и их семей".

"Это также должно повлечь за собой замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT, нацеливание на секторы, важные для российской экономики, и нарушение финансирования разведывательных служб страны и военных", – отметили в Европарламенте.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

О санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границы Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не прекратила наращивать военные силы возле границы Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, Европарламент, SWIFT, резолюция, российская агрессия, Евросоюз, войска
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