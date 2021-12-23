Дальнейшие военные действия России против Украины приведут к серьезной ответной цене – США в Совбезе ООН

США в Совбезе ООН призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и возобновить контроль Украины над полуостровом Фото: EPA

Миллс заявил, что, как и до вторжения в Украину в 2014 году, Россия использует заседание Совбеза ООН, чтобы усилить свою дезинформацию против Украины и отвлечь внимание международного сообщества от значительного военного наращивания РФ на границе с Украиной.

"Соединенные Штаты осуждают наращивание военного могущества России и агрессивную риторику в отношении Украины. Применение сил для изменения границ строго запрещено международным правом, включая, конечно, Устав ООН. И мы призываем Россию снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и обеспечить прозрачность своей военной деятельности. Военные действия России против Украины приведут к серьезным последствиям и серьезной цене в ответ", – заявил заместитель постоянного главы США при ООН.

Он добавил, что США являются едиными с союзниками и партнерами, членами международного сообщества, приверженными миру, "и повторяем наш призыв к России к деэскалации, отвести свои силы от границы с Украиной".

"Мы также призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и возобновить контроль Украины над полуостровом", ­– подчеркнул Миллс.

Он заверил Украину в полной поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.