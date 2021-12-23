Дальнейшие военные действия России против Украины приведут к серьезной ответной цене – США в Совбезе ООН

Миллс заявил, что, как и до вторжения в Украину в 2014 году, Россия использует заседание Совбеза ООН, чтобы усилить свою дезинформацию против Украины и отвлечь внимание международного сообщества от значительного военного наращивания РФ на границе с Украиной.
"Соединенные Штаты осуждают наращивание военного могущества России и агрессивную риторику в отношении Украины. Применение сил для изменения границ строго запрещено международным правом, включая, конечно, Устав ООН. И мы призываем Россию снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и обеспечить прозрачность своей военной деятельности. Военные действия России против Украины приведут к серьезным последствиям и серьезной цене в ответ", – заявил заместитель постоянного главы США при ООН.
Он добавил, что США являются едиными с союзниками и партнерами, членами международного сообщества, приверженными миру, "и повторяем наш призыв к России к деэскалации, отвести свои силы от границы с Украиной".
"Мы также призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и возобновить контроль Украины над полуостровом", – подчеркнул Миллс.
Он заверил Украину в полной поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее".
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
22 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в 200-километровой зоне возле границы Украины находится 122 тыс. российских военных.