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США и ЕС назвали условие для переговоров с РФ по гарантиям безопасности

Блинкен (на фото) и Боррель подчеркнули прочное партнерство США и ЕС
Блинкен (на фото) и Боррель подчеркнули прочное партнерство США и ЕС
Фото: EPA

Переговоры США с Россией о гарантиях безопасности будут проходить только при участии Евросоюза. Об этом договорились госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщается в релизе, опубликованном 22 декабря на сайте службы внешних связей ЕС.

Отмечается, что Блинкен и Боррель в среду провели телефонный разговор.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные РФ на прошлой неделе в отношении взглядов России на возможные новые меры безопасности в Европе. Они подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности, – говорится в сообщении. – Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Евросоюза".

Блинкен и Боррель "подчеркнули важность использования дипломатических каналов и соответствующих международных и региональных форумов, таких как ОБСЕ, для решения этих проблем".

Как рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен и Боррель также "подчеркнули необходимость скоординированных действий для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия для РФ", подчеркивается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Боррель заявил 22 декабря, что ЕС будет сотрудничать с США и НАТО в дискуссиях с РФ по вопросам европейской безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ.

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

По словам Блинкена, контакты Вашингтона с Москвой по безопасности могут начаться в начале 2022 года.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Теги: Россия, США, Украина, ОБСЕ, Госдепартамент США, переговоры, Энтони Блинкен, дипломаты, безопасность, Евросоюз, Жозеп Боррель, Нед Прайс, ЕС
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