"Главная проблема безопасности в Европе – агрессия РФ". В МИД Украины выдвинули России условия в ответ на ее требования к НАТО

Лучшая гарантия безопасности в Европе – свертывание эскалации и прекращение развязанного РФ международного вооруженного конфликта, отметили в МИД Украины Фото: depositphotos.com

Он добавил, что такую же позицию разделяет и сам Альянс.

Николенко отметил, что в украинском внешнеполитическом ведомстве "обратили внимание на распространенные МИД РФ российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности".

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

По словам Николенко, "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

Именно "свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта – это лучшая гарантия безопасности на европейском континенте", подчеркнул Николенко.

В связи с этим в МИД Украины призвали РФ, в качестве первых шагов для достижения этой цели, "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата".

"В частности – общих согласованных выводов саммита "Нормандской четверки" 2019 года, касающихся, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, продолжение процесса разминирования, выполнение политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытие и обеспечение надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведение последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмен соответствующими списками", – резюмировал Николенко.