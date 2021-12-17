Украина станет членом НАТО, и "хотелки" России этому не помешают – Стефанчук

Украина станет членом Североатлантического союза, как только достигнет необходимых для этого критериев, отметил Стефанчук Фото: rada.gov.ua

"Что касается того, что какая-то другая страна, даже очень большая, ставит для НАТО как организации по безопасности какие-то "красные линии" относительно вопросов вступления Украины в НАТО – это нарушение суверенитета нашей страны, и на это был соответствующий ответ, как генерального секретаря НАТО, так и президента Соединенных Штатов Америки", – сказал Стефанчук.

По его словам, что Украина станет членом Североатлантического союза, как только достигнет необходимых для этого критериев.

"Я считаю, что никаких других предостережений, никаких других "хотелок", тем более со стороны страны-агрессора в сторону Украины, высказываться не может", – резюмировал Стефанчук.

В пятницу МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией и США и РФ и НАТО, которые были переданы 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.